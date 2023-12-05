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https://sputniknews.com.tr/20231205/yerlikaya-612-hesap-incelendi-mustehcen-icerik-paylasan-14-kisi-tutuklandi-1078088418.html
Bakan Yerlikaya: 612 hesap incelendi, müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 612 hesap incelendi, müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "TikTok'ta 612 hesap inceleniyor, müstehcen içerik... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. 180 günlük verileri paylaşan Yerlikaya TikTok'ta 612 hesabın incelendiğini, müstehcen içerik paylaşan 14 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, yaptığıkları incelemelere dair şu notları paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20231202/tiktokun-lisansi-iptal-edilebilir-1078009000.html
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ali yerlikaya, müstehcen görüntü, müstehcen video, müstehcenlik, tiktok, paylaşım, fenomen, sosyal medya, ihbar

Bakan Yerlikaya: 612 hesap incelendi, müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı

11:46 05.12.2023 (güncellendi: 11:56 05.12.2023)
© AA / Emrah YorulmazAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AA / Emrah Yorulmaz
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "TikTok'ta 612 hesap inceleniyor, müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumları ve attığınız mesajları da ihbar kabul ediyoruz." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. 180 günlük verileri paylaşan Yerlikaya TikTok'ta 612 hesabın incelendiğini, müstehcen içerik paylaşan 14 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, yaptığıkları incelemelere dair şu notları paylaştı:
"Bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis konularında ise toplam 687 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 2 bin 372 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 898'i tutuklandı. Çocuk istismarı konusunda ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik son 6 ayda 431 operasyon düzenlendi ve 66 kişi tutuklandı. Altını çizmek istediğim bir başka konu ise TikTok ile ilgili. Bu platformda müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında da işlem yapıyoruz. Bu kapsamında son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor.

Huzurunuzu ve güvenliğinizi bozan her kim olursa olsun lütfen 112'yi arayın ve bize bildirin. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumları ve attığınız mesajları da ihbar kabul ediyoruz. Göreceksiniz en kısa sürede birimlerimiz müdahale edecektir. Terörle, çetelerle, zehir tacirleriyle, tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla amansız bir şekilde devam edecek."
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
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