https://sputniknews.com.tr/20231205/valilikten-dikkat-ceken-aciklama-gosteri-yuruyusu-ve-acik-hava-toplantilari-yasaklandi-1078080269.html

Valilik'ten dikkat çeken açıklama: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı

Valilik'ten dikkat çeken açıklama: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı

Van Valiliği, eylem ve saldırı olaylarının önüne geçmek için kentte bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T09:21+0300

2023-12-05T09:21+0300

2023-12-05T09:21+0300

türkiye

van

van valiliği

gösteri

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gösteri ve yürüyüş hakkı

gösteri ve yürüyüş yasağı

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Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi. Bugünden itibaren geçerli olacak olan yasaklama ile ilgili valilik şu açıklamaları yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20231205/otomovtiv-sektorunde-panik-29-araliktan-sonra-satis-yapamayacaklar--1078080122.html

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van, van valiliği, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, toplu gösteri yasağı, izinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, gösteri ve yürüyüş yasağı