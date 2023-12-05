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Valilik'ten dikkat çeken açıklama: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı
Valilik'ten dikkat çeken açıklama: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı
Van Valiliği, eylem ve saldırı olaylarının önüne geçmek için kentte bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
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gösteri
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toplu gösteri yasağı
izinsiz gösteri
gösteri ve yürüyüş hakkı
gösteri ve yürüyüş yasağı
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Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi. Bugünden itibaren geçerli olacak olan yasaklama ile ilgili valilik şu açıklamaları yaptı:
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van, van valiliği, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, toplu gösteri yasağı, izinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, gösteri ve yürüyüş yasağı
van, van valiliği, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, toplu gösteri yasağı, izinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, gösteri ve yürüyüş yasağı

Valilik'ten dikkat çeken açıklama: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı

09:21 05.12.2023
© AAVan Valiliği
Van Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AA
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Van Valiliği, eylem ve saldırı olaylarının önüne geçmek için kentte bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu.
Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi. Bugünden itibaren geçerli olacak olan yasaklama ile ilgili valilik şu açıklamaları yaptı:
"Van ili coğrafi sınırları içinde 5 Aralık 2023'ten geçerli 7 Aralık 2023 de dahil olmak üzere 3 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."
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