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https://sputniknews.com.tr/20231205/otomovtiv-sektorunde-panik-29-araliktan-sonra-satis-yapamayacaklar--1078080122.html
Otomotiv sektöründe panik: 29 Aralık'tan sonra satış yapamayacaklar
Otomotiv sektöründe panik: 29 Aralık'tan sonra satış yapamayacaklar
AB ve STA ülkelerinden Türkiye'ye elektrikli otomobil getirme hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından yeni kurallar getirildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T08:55+0300
2023-12-05T08:57+0300
türkiye
otomotiv
otomotiv sektörü
otomotiv pazarı
araç
otomobil
elektrikli otomobil
dünya ticaret örgütü (dtö)
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı'nın yakın zamanda aldığı karar sektörde büyük bir değişiklik yarattı. Yakın zamanda Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkeler dışından gelecek elektrikli araçların ithalatı için yeni şartlar getirilmiş, sadece Çin değil birçok yerleşik markanın elektrikli modeli de etkilemişti. Artık, elektrikli otomotiv firmalarının 29 Aralık'a kadar en az 20 adet servis açmaları gerekiyor. Tebliğin iptali için otomotiv markalarının dava açmaya hazırlandığı, bazıları ise konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne kadar taşıyacağı iddia edildi.Volvo, Nissan, Toyota, Lexus, Renault, Subaru, Suzuki gibi bir çok markanın Avrupa dışında Japonya ve Çin gibi benzeri ülkelerde üretilen elektrikli modelleri de bu tebliğe takıldı.Dünya Ticaret Örgütü devreye girecek Konuya ilişkin son bilgileri paylaşan Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci Gazete Pencere’deki haberinde, bu araçların Türkiye’ye 'ithal edilmesine imkan kalmadığını' dile getirdi. “Öyle yeni şartlar yazılmış ki, resmen 'Getirmeyin!' denilmek istemiş” diyen Özpeynirci, “Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkeler dışından elektrikli araç ithalatını imkânsız hale getiren tebliğin iptali için otomotiv markaları dava açmaya hazırlanıyor. Bazıları ise konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne kadar taşıyacak” ifadelerini kullandı.29 Aralık'a kadar 20 servis açma zorunluluğu bulunuyorElektrikli araç ithalatına yeni koşullar getirilen tebliğe göre, AB ülkeleri ve STA dahilindeki 39 ülke dışında kalan Çin, Japonya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerden yapılacak elektrikli araç ithalatında; Türkiye’de temsilci bulundurulma, 7 bölgede en 20 servisi bizzat açma, en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi hizmeti verme gibi şartları karşılayamayanlar ithalat ‘İzin Belgesi’ alamayacak.29 Aralık 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemenin sektörü karıştırdığı ifade ediliyor. Bunun sebebi ise Türkiye’de hiç bir markanın veya distribütörün kendisine ait 20 servisinin olmaması. Markaların veya distribütörlerin Türkiye genelinde yetkili bayileri ve bu bayilere ait yetkili servisleri veya anlaşmalı oldukları özel servisleri var. Şimdi 29 Aralık’a kadar 20 servis kurup, bu 20 servise yine yetki belgesi olan 100’lerce çalışan bulmak zorundalar.
https://sputniknews.com.tr/20231205/dilan-polatin-patronu-oldugu-iddia-edilen-kotan-aciklama-yapti-celiskili-ifadeleri-dikkat-cekti--1078077946.html
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otomotiv, otomotiv sektörü, otomotiv pazarı, araç, otomobil, elektrikli otomobil, dünya ticaret örgütü (dtö), ticaret bakanlığı
otomotiv, otomotiv sektörü, otomotiv pazarı, araç, otomobil, elektrikli otomobil, dünya ticaret örgütü (dtö), ticaret bakanlığı

Otomotiv sektöründe panik: 29 Aralık'tan sonra satış yapamayacaklar

08:55 05.12.2023 (güncellendi: 08:57 05.12.2023)
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İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA
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AB ve STA ülkelerinden Türkiye'ye elektrikli otomobil getirme hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından yeni kurallar getirildi.
Ticaret Bakanlığı'nın yakın zamanda aldığı karar sektörde büyük bir değişiklik yarattı. Yakın zamanda Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkeler dışından gelecek elektrikli araçların ithalatı için yeni şartlar getirilmiş, sadece Çin değil birçok yerleşik markanın elektrikli modeli de etkilemişti. Artık, elektrikli otomotiv firmalarının 29 Aralık'a kadar en az 20 adet servis açmaları gerekiyor. Tebliğin iptali için otomotiv markalarının dava açmaya hazırlandığı, bazıları ise konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne kadar taşıyacağı iddia edildi.
Volvo, Nissan, Toyota, Lexus, Renault, Subaru, Suzuki gibi bir çok markanın Avrupa dışında Japonya ve Çin gibi benzeri ülkelerde üretilen elektrikli modelleri de bu tebliğe takıldı.

Dünya Ticaret Örgütü devreye girecek

Konuya ilişkin son bilgileri paylaşan Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci Gazete Pencere’deki haberinde, bu araçların Türkiye’ye 'ithal edilmesine imkan kalmadığını' dile getirdi. “Öyle yeni şartlar yazılmış ki, resmen 'Getirmeyin!' denilmek istemiş” diyen Özpeynirci, “Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkeler dışından elektrikli araç ithalatını imkânsız hale getiren tebliğin iptali için otomotiv markaları dava açmaya hazırlanıyor. Bazıları ise konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne kadar taşıyacak” ifadelerini kullandı.

29 Aralık'a kadar 20 servis açma zorunluluğu bulunuyor

Elektrikli araç ithalatına yeni koşullar getirilen tebliğe göre, AB ülkeleri ve STA dahilindeki 39 ülke dışında kalan Çin, Japonya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerden yapılacak elektrikli araç ithalatında; Türkiye’de temsilci bulundurulma, 7 bölgede en 20 servisi bizzat açma, en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi hizmeti verme gibi şartları karşılayamayanlar ithalat ‘İzin Belgesi’ alamayacak.
29 Aralık 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemenin sektörü karıştırdığı ifade ediliyor. Bunun sebebi ise Türkiye’de hiç bir markanın veya distribütörün kendisine ait 20 servisinin olmaması. Markaların veya distribütörlerin Türkiye genelinde yetkili bayileri ve bu bayilere ait yetkili servisleri veya anlaşmalı oldukları özel servisleri var. Şimdi 29 Aralık’a kadar 20 servis kurup, bu 20 servise yine yetki belgesi olan 100’lerce çalışan bulmak zorundalar.
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