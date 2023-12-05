https://sputniknews.com.tr/20231205/unlu-sanatcilarin-yilbasi-icin-istedigi-sahne-ucretleri-aciklandi-zirvede-milyon-liralar-var-1078094048.html
Ünlü sanatçıların yılbaşı için istediği sahne ücretleri açıklandı: Zirvede milyon liralar var
Ünlü sanatçıların yılbaşı için istediği sahne ücretleri açıklandı: Zirvede milyon liralar var
Türkiye'nin ünlü sanatçılarının 2024 yılbaşı için istediği ücretler belli oldu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T13:18+0300
2023-12-05T13:18+0300
2023-12-05T13:18+0300
türkiye
yılbaşı
tarkan
sıla
özcan deniz
sibel can
teoman
oğuzhan koç
şarkı
kutlama
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2023 yılı neredeyse bitmek üzere iken, birçok ünlü sanatçı yılbaşı kutlamaları için performanslarını sergilemeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sahne için hazırlıklarına devam eden sanatçıların 2024 yılbaşı için istedikleri sahne ücretleri dudak uçuklattı.Zirve, megastar Tarkan'ın: 25 milyon TL Sahne performansı ile akıllarda iz bırakan Tarkan hem özel hayatıyla hem de müzik kariyeriyle ilgilerin odağı olmayı sürdürürken, Megastar Tarkan'ın istediği ücreti duyanlar şaşkınlıkla karşıladı. Sahne ücreti olaram tam 25 milyon TL talep eden Tarkan, en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.Kenan Doğulu, 10 milyon TL'ye sahneye çıkacak Pop müziğin duayen isimlerinden biri olan Kenan Doğulu, yılbaşı kutlamaları için istediği ücret ile ikinci sırada yer aldı. Kenan Doğulu'nun 2024 yılbaşı sahne ücreti olarak 10 milyon TL istediği belirtildi.Yılların klasiği Ajda Pekkan, 6 milyonYıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, 2024 yılbaşı sahne ücretiyle çok konuşuldu. 77 yaşındaki usta sanatçının 6 milyon TL talep ettiği öğrenildi.Diğer ünlü sanatçılar da milyonlar karşılığında performans sergileyecekÜnlü isimlerin geri kalanlarının da en az bir milyon olmak üzere ücret istediği görüldü. Liste ise şöyle devam ediyor:
https://sputniknews.com.tr/20231205/dunyanin-en-yuksek-kulesinden-bungee-jumping-yapan-adam-havasizliktan-oldu-1078093278.html
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yılbaşı, tarkan, sıla, özcan deniz, sibel can, teoman, oğuzhan koç , şarkı, kutlama
yılbaşı, tarkan, sıla, özcan deniz, sibel can, teoman, oğuzhan koç , şarkı, kutlama
Ünlü sanatçıların yılbaşı için istediği sahne ücretleri açıklandı: Zirvede milyon liralar var
Türkiye'nin ünlü sanatçılarının 2024 yılbaşı için istediği ücretler belli oldu.
2023 yılı neredeyse bitmek üzere iken, birçok ünlü sanatçı yılbaşı kutlamaları için performanslarını sergilemeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sahne için hazırlıklarına devam eden sanatçıların 2024 yılbaşı için istedikleri sahne ücretleri dudak uçuklattı.
Zirve, megastar Tarkan'ın: 25 milyon TL
Sahne performansı ile akıllarda iz bırakan Tarkan hem özel hayatıyla hem de müzik kariyeriyle ilgilerin odağı olmayı sürdürürken, Megastar Tarkan'ın istediği ücreti duyanlar şaşkınlıkla karşıladı. Sahne ücreti olaram tam 25 milyon TL talep eden Tarkan, en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.
Kenan Doğulu, 10 milyon TL'ye sahneye çıkacak
Pop müziğin duayen isimlerinden biri olan Kenan Doğulu, yılbaşı kutlamaları için istediği ücret ile ikinci sırada yer aldı. Kenan Doğulu'nun 2024 yılbaşı sahne ücreti olarak 10 milyon TL istediği belirtildi.
Yılların klasiği Ajda Pekkan, 6 milyon
Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, 2024 yılbaşı sahne ücretiyle çok konuşuldu. 77 yaşındaki usta sanatçının 6 milyon TL talep ettiği öğrenildi.
Diğer ünlü sanatçılar da milyonlar karşılığında performans sergileyecek
Ünlü isimlerin geri kalanlarının da en az bir milyon olmak üzere ücret istediği görüldü. Liste ise şöyle devam ediyor:
Murat Boz - 3.6 milyon TL
Sibel Can - 3.5 milyon TL
Zeynep Bastık - 2.5 milyon TL
Oğuzhan Koç - 1 milyon TL