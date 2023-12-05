https://sputniknews.com.tr/20231205/dunyanin-en-yuksek-kulesinden-bungee-jumping-yapan-adam-havasizliktan-oldu-1078093278.html
Dünyanın en yüksek kulesinden bungee jumping yapan adam havasızlıktan öldü
Dünyanın en yüksek kulesinden bungee jumping yapan adam havasızlıktan öldü
Çin’de bir adam dünyanın en yüksek kulesinden bungee jumping yaparken hayatını kaybetti. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:53+0300
2023-12-05T12:53+0300
2023-12-05T12:53+0300
yaşam
gençlik ve spor bakanlığı
bungee jumping
çin
japon
ölüm
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Haberlere göre, 56 yaşındaki adam 3 Aralık günü Makao Kulesi’nden atladıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Japon turist, 233 metre yükseklikten aşağı atladı ve aşağıya indiğinde nefes darlığı çektiği görüldü. Devamında bilincini kaybeden turistin herhangi bir yaralanması da yoktu.Turist, sonrasında hastaneye götürülüp acile alındı. Fakat tüm müdahalelere rağmen Japon turistin öldüğü açıklandı.Şirket, bungee jumping yapılmadan önce web sitesinde tehlikeli olabilecek sağlık sorunlarını belirttiklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/30-bin-kisi-oy-vermisti-2023-yilinin-en-populer-kelimesi-belli-oldu--1078084821.html
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gençlik ve spor bakanlığı, bungee jumping, çin, japon, ölüm
gençlik ve spor bakanlığı, bungee jumping, çin, japon, ölüm
Dünyanın en yüksek kulesinden bungee jumping yapan adam havasızlıktan öldü
Çin’de bir adam dünyanın en yüksek kulesinden bungee jumping yaparken hayatını kaybetti.
Haberlere göre, 56 yaşındaki adam 3 Aralık günü Makao Kulesi’nden atladıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Japon turist, 233 metre yükseklikten aşağı atladı ve aşağıya indiğinde nefes darlığı çektiği görüldü. Devamında bilincini kaybeden turistin herhangi bir yaralanması da yoktu.
Turist, sonrasında hastaneye götürülüp acile alındı. Fakat tüm müdahalelere rağmen Japon turistin öldüğü açıklandı.
Şirket, bungee jumping yapılmadan önce web sitesinde tehlikeli olabilecek sağlık sorunlarını belirttiklerini söyledi.