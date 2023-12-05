https://sputniknews.com.tr/20231205/dunyanin-en-yuksek-kulesinden-bungee-jumping-yapan-adam-havasizliktan-oldu-1078093278.html

Dünyanın en yüksek kulesinden bungee jumping yapan adam havasızlıktan öldü

Dünyanın en yüksek kulesinden bungee jumping yapan adam havasızlıktan öldü

Çin’de bir adam dünyanın en yüksek kulesinden bungee jumping yaparken hayatını kaybetti. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T12:53+0300

2023-12-05T12:53+0300

2023-12-05T12:53+0300

yaşam

gençlik ve spor bakanlığı

bungee jumping

çin

japon

ölüm

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Haberlere göre, 56 yaşındaki adam 3 Aralık günü Makao Kulesi’nden atladıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Japon turist, 233 metre yükseklikten aşağı atladı ve aşağıya indiğinde nefes darlığı çektiği görüldü. Devamında bilincini kaybeden turistin herhangi bir yaralanması da yoktu.Turist, sonrasında hastaneye götürülüp acile alındı. Fakat tüm müdahalelere rağmen Japon turistin öldüğü açıklandı.Şirket, bungee jumping yapılmadan önce web sitesinde tehlikeli olabilecek sağlık sorunlarını belirttiklerini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/30-bin-kisi-oy-vermisti-2023-yilinin-en-populer-kelimesi-belli-oldu--1078084821.html

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gençlik ve spor bakanlığı, bungee jumping, çin, japon, ölüm