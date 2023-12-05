https://sputniknews.com.tr/20231205/30-bin-kisi-oy-vermisti-2023-yilinin-en-populer-kelimesi-belli-oldu--1078084821.html

30 bin kişi oy vermişti: 2023 yılının en popüler kelimesi belli oldu

30 bin kişi oy vermişti: 2023 yılının en popüler kelimesi belli oldu

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2023 yılının en popüler kelimesini seçti. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T11:00+0300

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oxford ingilizce sözlüğü

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Oxford Sözlüğü'nün halka açık yaptığı oylamada 8 sözcük oylandı. 30 bin kişinin katıldığı oylamada 'rizz' kelimesi, 2023'ün en popüler sözcüğü seçildi. Kelime anlamı olarak 'rizz' karşı tarafı etkileme, çekicilik ve cazibe gibi anlamlara geliyor. Kelime ayrıca 'havalı' bir şekilde partneri veya bir kişiyi yönlendirme, etki altına alma olarak da ifade edilebiliyor.Özellikle ünlü ABD'li oyuncu Tom Holland'ın kelimeyi kullanması ile birlikte 'rizz' kelimesi ve anlamı oldukça yayıldı.

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oxford ingilizce sözlüğü, oxford, ingilizce, popüler