https://sputniknews.com.tr/20231205/30-bin-kisi-oy-vermisti-2023-yilinin-en-populer-kelimesi-belli-oldu--1078084821.html
30 bin kişi oy vermişti: 2023 yılının en popüler kelimesi belli oldu
30 bin kişi oy vermişti: 2023 yılının en popüler kelimesi belli oldu
Oxford İngilizce Sözlüğü, 2023 yılının en popüler kelimesini seçti. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T11:00+0300
2023-12-05T11:00+0300
2023-12-05T11:00+0300
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oxford ingilizce sözlüğü
oxford
ingilizce
popüler
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Oxford Sözlüğü'nün halka açık yaptığı oylamada 8 sözcük oylandı. 30 bin kişinin katıldığı oylamada 'rizz' kelimesi, 2023'ün en popüler sözcüğü seçildi. Kelime anlamı olarak 'rizz' karşı tarafı etkileme, çekicilik ve cazibe gibi anlamlara geliyor. Kelime ayrıca 'havalı' bir şekilde partneri veya bir kişiyi yönlendirme, etki altına alma olarak da ifade edilebiliyor.Özellikle ünlü ABD'li oyuncu Tom Holland'ın kelimeyi kullanması ile birlikte 'rizz' kelimesi ve anlamı oldukça yayıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/uyurken-calismayi-saglayan-cihaz-uretildi-1078083351.html
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oxford ingilizce sözlüğü, oxford, ingilizce, popüler
oxford ingilizce sözlüğü, oxford, ingilizce, popüler
30 bin kişi oy vermişti: 2023 yılının en popüler kelimesi belli oldu
Oxford İngilizce Sözlüğü, 2023 yılının en popüler kelimesini seçti.
Oxford Sözlüğü'nün halka açık yaptığı oylamada 8 sözcük oylandı. 30 bin kişinin katıldığı oylamada 'rizz' kelimesi, 2023'ün en popüler sözcüğü seçildi. Kelime anlamı olarak 'rizz' karşı tarafı etkileme, çekicilik ve cazibe gibi anlamlara geliyor.
Kelime ayrıca 'havalı' bir şekilde partneri veya bir kişiyi yönlendirme, etki altına alma olarak da ifade edilebiliyor.
Özellikle ünlü ABD'li oyuncu Tom Holland'ın kelimeyi kullanması ile birlikte 'rizz' kelimesi ve anlamı oldukça yayıldı.