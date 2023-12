https://sputniknews.com.tr/20231205/saglikta-benzersiz-umut-isigi-kanser-savar-protein-donemi-basliyor-1078084239.html

Sağlıkta 'benzersiz' umut ışığı: 'Kanser savar protein' dönemi başlıyor

Araştırmacılar, akciğer kanserinin yayılmasını yavaşlatabilecek ve yeni ilaçların geliştirilmesine yol açabilecek bilinmeyen bir moleküler tedavi yöntemi... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

Dünya'da en sık görülen kanser türlerinden biri olan akciğer kanserini durdurmaya yardımcı olabilecek daha önce bilinmeyen bir moleküler tedavi yöntemi, ABD'deki Tulane Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmayla ortaya çıkarıldı.Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanın başyazarı Hua Lu'ya göre, araştırma, yeni bir anti-kanser ilacının geliştirilmesine ve akciğer kanseri için daha kişiselleştirilmiş bir tedaviye olanak sağlayabilir.Yeni araştırma, RBM10 adı verilen tümörleri durdurduğu bilinen bir proteinin, akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatabildiğini gösteriyor. Bunu, genellikle kanser hücrelerinin çoğalmasını sağlayan c-Myc adı verilen başka bir proteini engelleyerek yapıyor. Bu proteinlerle kanseri engelleyen bir bağlantı tespit edildi.Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan araştırma, RBM10'un iki ribozomal proteinle (RPL5 ve RPL11) birlikte çalışarak c-Myc'yi istikrarsızlaştırdığını ve akciğer kanserinin yayılmasını önlediğini keşfetti.Çalışma sonuçları, proteinler arasında kanser önleyici bir ilişkiyi tanımlayan ilk bulgular olduğu kaydedildi.Araştırmacılar ayrıca, akciğer kanserlerinde sıklıkla bulunan mutant bir RBM10 formunun c-Myc'yi baskılama yeteneğini kaybettiğini, ribozomal proteinler RPL5 ve RPL11'e bağlanamadığını ve sonuçta tümör büyümesini baskılamak yerine teşvik ettiğini keşfetti.

2023

