https://sputniknews.com.tr/20231205/profesyonel-hacker-telefonlarin-neden-zannedilen-kadar-guvenli-olmadigini-acikladi-1078093391.html
Profesyonel hacker uyardı: Telefonlarınız sandığınız kadar güvenli değil, söylediklerimi yapın
Profesyonel hacker uyardı: Telefonlarınız sandığınız kadar güvenli değil, söylediklerimi yapın
İşte mobil cihazınızı güvende tutmanın en iyi yollarından bazıları Sputnik'in derlemesinde 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T13:13+0300
2023-12-05T13:13+0300
2023-12-05T13:23+0300
yaşam
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yazılım
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Bugünlerde cep telefonları, geçmişte olduğu gibi insanları aramak ve mesajlaşmaktan daha fazlası için kullanılıyor. Mobil cihazlar genellikle büyük ölçüde güvenli olarak görülse de, profesyonel bir hacker, telefonların sanılanın aksine o kadar da güvenli olmadığı konusunda uyarıda bulundu.Daily Mail'e konuşan güvenlik danışmanı ve profesyonel bir hacker olan Keiran Burge, insanların yanlışlıkla cihazlarının güvenlik duvarının hackerların saniyeler içinde ihlal edebileceği şekilde hatalar yaptığına değindi. Esasen Burge'ün işi, suçlulardan önce bu cihazları 'zayıflıklarını' (bug) bulmak için şirketlerin siber güvenliğini test etmek üzerine kurulu. Telefonu nasıl güvende tutarsınız?Burge'ye göre, her şeyden önce cihazınızın en son yazılımla güncel olduğundan emin olmalısınız çünkü bu, bilgisayar korsanlarının bir saldırı hazırlarken dikkat ettikleri ilk şeylerden biri.Burge verdiği demeçte, "Güncel olmayan yazılımlar gerçekten büyük bir sorundur çünkü yazılım güncellenmişse, bunun nedeni muhtemelen bir güvenlik sorunu olmasıdır" dedi.Yazılımınızı güncellemediyseniz, Burge "İnsanlar içeri girip gerçekten hassas bilgileri çalabilir ve hatta bazen yazılımın kontrolünü ele geçirebilirler" diyor.Kesinlikle yapmak istemeyeceğiniz bir başka şey de şifreleri tekrar ve tekrar kullanmaktır, çünkü bu bilgisayar korsanlarının değerli bilgileri elde etmesinin yaygın bir yolu. Aynı şifreleri kullanmaktan kaçınmak ve sık sık şifre değişikliği yapmak gerekiyor.Burge, "Hangi siteye bilgi verirseniz verin, bu bilgilerle ne yapacaklarını veya bu bilgileri nasıl koruyacaklarını bilemezsiniz" dedi.Sadece tek bir site hackerlar tarafından ele geçirilse bile, aynı şifreyi kullanıyorsanız bilgisayar korsanları diğer hesaplara da erişim sağlayabilir.Burge konu hakkında şöyle dedi:Burge'ün dikkat çektiği bir diğer önemli nokta da çevrimiçi ortamda ne kadar bilgi paylaştığınızla ilgilidir.Hacker, "Kişisel düzeyde, insanların günlük faaliyetlerinde düşünmeleri gereken en önemli şeylerden biri, çevrimiçi ortamda ne kadar bilgi paylaştıklarıdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/akrabalarini-arayan-milyonlarca-kisinin-bilgileri-calindi-1078089623.html
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hacker, telefon, güvenlik, site, internet, internet dolandırıcılığı, internet erişimi, internet siteleri, yazılım, casus yazılım, güncelleme, bilgisayar korsanı
hacker, telefon, güvenlik, site, internet, internet dolandırıcılığı, internet erişimi, internet siteleri, yazılım, casus yazılım, güncelleme, bilgisayar korsanı
Profesyonel hacker uyardı: Telefonlarınız sandığınız kadar güvenli değil, söylediklerimi yapın
13:13 05.12.2023 (güncellendi: 13:23 05.12.2023)
İşte mobil cihazınızı güvende tutmanın en iyi yollarından bazıları Sputnik'in derlemesinde
Bugünlerde cep telefonları, geçmişte olduğu gibi insanları aramak ve mesajlaşmaktan daha fazlası için kullanılıyor. Mobil cihazlar genellikle büyük ölçüde güvenli olarak görülse de, profesyonel bir hacker, telefonların sanılanın aksine o kadar da güvenli olmadığı konusunda uyarıda bulundu.
Daily Mail'e konuşan güvenlik danışmanı ve profesyonel bir hacker olan Keiran Burge, insanların yanlışlıkla cihazlarının güvenlik duvarının hackerların saniyeler içinde ihlal edebileceği şekilde hatalar yaptığına değindi.
Esasen Burge'ün işi, suçlulardan önce bu cihazları 'zayıflıklarını' (bug) bulmak için şirketlerin siber güvenliğini test etmek üzerine kurulu.
Telefonu nasıl güvende tutarsınız?
Burge'ye göre, her şeyden önce cihazınızın en son yazılımla güncel olduğundan emin olmalısınız çünkü bu, bilgisayar korsanlarının bir saldırı hazırlarken dikkat ettikleri ilk şeylerden biri.
Burge verdiği demeçte, "Güncel olmayan yazılımlar gerçekten büyük bir sorundur çünkü yazılım güncellenmişse, bunun nedeni muhtemelen bir güvenlik sorunu olmasıdır" dedi.
Yazılımınızı güncellemediyseniz, Burge "İnsanlar içeri girip gerçekten hassas bilgileri çalabilir ve hatta bazen yazılımın kontrolünü ele geçirebilirler" diyor.
Kesinlikle yapmak istemeyeceğiniz bir başka şey de şifreleri tekrar ve tekrar kullanmaktır, çünkü bu bilgisayar korsanlarının değerli bilgileri elde etmesinin yaygın bir yolu. Aynı şifreleri kullanmaktan kaçınmak ve sık sık şifre değişikliği yapmak gerekiyor.
Burge, "Hangi siteye bilgi verirseniz verin, bu bilgilerle ne yapacaklarını veya bu bilgileri nasıl koruyacaklarını bilemezsiniz" dedi.
Sadece tek bir site hackerlar tarafından ele geçirilse bile, aynı şifreyi kullanıyorsanız bilgisayar korsanları diğer hesaplara da erişim sağlayabilir.
Burge konu hakkında şöyle dedi:
"Bir şirket ihlal edilir edilmez genellikle darkweb'e konulan büyük bir veri tabanı dökümü olur."
Burge'ün dikkat çektiği bir diğer önemli nokta da çevrimiçi ortamda ne kadar bilgi paylaştığınızla ilgilidir.
Hacker, "Kişisel düzeyde, insanların günlük faaliyetlerinde düşünmeleri gereken en önemli şeylerden biri, çevrimiçi ortamda ne kadar bilgi paylaştıklarıdır" dedi.