https://sputniknews.com.tr/20231205/akrabalarini-arayan-milyonlarca-kisinin-bilgileri-calindi-1078089623.html

Akrabalarını arayan milyonlarca kişinin bilgileri çalındı

Akrabalarını arayan milyonlarca kişinin bilgileri çalındı

ABD'de akraba bulma ve soy ağacı oluşturma hizmeti veren bir şirket, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. 5,5 milyon kişinin kişisel bilgileri ele... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T12:03+0300

2023-12-05T12:03+0300

2023-12-05T12:03+0300

yaşam

akraba

genetik

abd

hacker

bilgi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104201/88/1042018863_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2b9e49ba43803b93d820190dac8067da.jpg

ABD'nin California eyaleti merkezli "23andMe" genetik araştırma şirketi, ekim ayında yaklaşık 6,9 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin internet korsanları tarafından çalındığını açıkladı.The Hill gazetesinin haberine göre, şirketin ismi verilmeyen sözcüsü, ekim ayında "çalındığı" açıklanan verilere ilişkin açıklama yaptı.Sözcü, şirketin, "akraba bulma" hizmeti sağlayan veri tabanındaki yaklaşık 5,5 milyon kullanıcının kişisel bilgilerine "erişildiğini" bildirdi.İnternet korsanlarının, 1,4 milyon kişinin kimlik bilgilerinin bulunduğu soy ağacı profillerine ait verilere de ulaştığını aktaran sözcü, erişilen yaklaşık 14 bin hesapla bağlantılı kişilerin verileriyle daha çok kişinin bilgilerinin "çalındığını" ifade etti.Şirket, "verilerin çalındığını" ve konuya ilişkin soruşturma yapıldığını ekim ayında açıklamış, bu kapsamda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunu bilgilendirmişti.Soruşturmanın tamamlanmasının ardından korsanların, kullanıcılarının yüzde 0,1'inin hesabına (yaklaşık 14 bin hesap) eriştiği açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231121/kuzey-koreli-hackerlar-hukumet-yetkilileri-dahil-bin-468-guney-korelinin-bilgilerinicaldi-1077631423.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akraba, genetik, abd, hacker, bilgi