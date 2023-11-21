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https://sputniknews.com.tr/20231121/kuzey-koreli-hackerlar-hukumet-yetkilileri-dahil-bin-468-guney-korelinin-bilgilerinicaldi-1077631423.html
Kuzey Koreli hackerlar, hükümet yetkilileri dahil bin 468 Güney Korelinin bilgilerini çaldı
Kuzey Koreli hackerlar, hükümet yetkilileri dahil bin 468 Güney Korelinin bilgilerini çaldı
Güney Kore polisi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının aralarında hükümet yetkililerinin de bulunduğu bin 468 Güney Korelinin... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T16:47+0300
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Güney Kore ulusal polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bin 468 Güney Korelinin e-posta hesaplarını ele geçirdiği bildirildi. 'Kimsuky' olarak bilinen bilgisayar korsanlığı örgütünün bu yıl yurtiçi ve yurtdışındaki yaklaşık 500 sunucuya sızdığı ve bu sayede mağdurların e-posta hesaplarının çalındığı kaydedildi. Grubun e-posta hesabı sahiplerinin varlıklarını çalma girişimlerinin ise güvenlik önlemleri nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.Geçen yıla göre yaklaşık 30 kat arttıÖrgüt tarafından 2023 yılında e-posta hesabı çalınan bin 468 kişiden 57’sinin eski ya da hala görevde bulunan hükümet yetkilisi olduğunu duyuran Güney Kore polis teşkilatı, geçen yıl 49 olan toplam mağdur sayısının ise bu sene yaklaşık 30 kat arttığına dikkat çekti. Geçen yıl hedef alınan kişilerin çoğunlukla diplomasi ve güvenlik uzmanları olduğunu hatırlatan yetkililer, grubun hedefini halka doğru genişletmesi sonucu bu yıl bin 411 sıradan kişinin zarar gördüğünü belirtti. Bilgisayar korsanı grubun kurbanlarına sahte linkler ve kötü niyetli e-postalar yoluyla ulaştığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/kuzey-kore-ile-rusyadan-isbirligi-protokolu-1077462953.html
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kuzey kore, güney kore, hack, hacker, hackleme, hacking, bilgisayar korsanı, polis
kuzey kore, güney kore, hack, hacker, hackleme, hacking, bilgisayar korsanı, polis

Kuzey Koreli hackerlar, hükümet yetkilileri dahil bin 468 Güney Korelinin bilgilerini çaldı

16:47 21.11.2023 (güncellendi: 16:49 21.11.2023)
© AP PhotoKuzey Koreliler, Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünde ABD karşıtı gösteri düzenledi
Kuzey Koreliler, Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünde ABD karşıtı gösteri düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AP Photo
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Güney Kore polisi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının aralarında hükümet yetkililerinin de bulunduğu bin 468 Güney Korelinin e-posta hesabını çaldığı belirtildi.
Güney Kore ulusal polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bin 468 Güney Korelinin e-posta hesaplarını ele geçirdiği bildirildi. 'Kimsuky' olarak bilinen bilgisayar korsanlığı örgütünün bu yıl yurtiçi ve yurtdışındaki yaklaşık 500 sunucuya sızdığı ve bu sayede mağdurların e-posta hesaplarının çalındığı kaydedildi. Grubun e-posta hesabı sahiplerinin varlıklarını çalma girişimlerinin ise güvenlik önlemleri nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

Geçen yıla göre yaklaşık 30 kat arttı

Örgüt tarafından 2023 yılında e-posta hesabı çalınan bin 468 kişiden 57’sinin eski ya da hala görevde bulunan hükümet yetkilisi olduğunu duyuran Güney Kore polis teşkilatı, geçen yıl 49 olan toplam mağdur sayısının ise bu sene yaklaşık 30 kat arttığına dikkat çekti. Geçen yıl hedef alınan kişilerin çoğunlukla diplomasi ve güvenlik uzmanları olduğunu hatırlatan yetkililer, grubun hedefini halka doğru genişletmesi sonucu bu yıl bin 411 sıradan kişinin zarar gördüğünü belirtti. Bilgisayar korsanı grubun kurbanlarına sahte linkler ve kötü niyetli e-postalar yoluyla ulaştığı öğrenildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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