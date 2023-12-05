https://sputniknews.com.tr/20231205/pfdkdan-volkan-demirele-1-mac-men-ve-39-bin-lira-para-cezasi-1078115335.html
PFDK'dan Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası
PFDK'dan Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T23:03+0300
2023-12-05T23:03+0300
2023-12-05T23:03+0300
spor
volkan demirel
trendyol
profesyonel futbol disiplin kurulu
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.Ne olmuştu?Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor Mersin Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gören Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230723/hatayspor-teknik-direktoru-volkan-demirel-dogruladi-quaresma-ile-gorustum-1073874794.html
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volkan demirel, trendyol, profesyonel futbol disiplin kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
volkan demirel, trendyol, profesyonel futbol disiplin kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
PFDK'dan Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor Mersin Stadyumu'nda karşılaşmıştı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gören Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart görmüştü.