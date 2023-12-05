https://sputniknews.com.tr/20231205/pfdkdan-volkan-demirele-1-mac-men-ve-39-bin-lira-para-cezasi-1078115335.html

PFDK'dan Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası

PFDK'dan Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T23:03+0300

2023-12-05T23:03+0300

2023-12-05T23:03+0300

spor

volkan demirel

trendyol

profesyonel futbol disiplin kurulu

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078115178_0:587:1572:1471_1920x0_80_0_0_ab076681840f121925e4f06f3d9cd19d.jpg

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.Ne olmuştu?Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor Mersin Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gören Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230723/hatayspor-teknik-direktoru-volkan-demirel-dogruladi-quaresma-ile-gorustum-1073874794.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

volkan demirel, trendyol, profesyonel futbol disiplin kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)