https://sputniknews.com.tr/20230723/hatayspor-teknik-direktoru-volkan-demirel-dogruladi-quaresma-ile-gorustum-1073874794.html

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel doğruladı: Quaresma ile görüştüm

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel doğruladı: Quaresma ile görüştüm

Quaresma'nın yeniden Süper Lig'e dönme olasılığı belirdi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ricardo Quaresma ile görüştüğünü açıkladı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T16:06+0300

2023-07-23T16:06+0300

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spor

volkan demirel

ricardo quaresma

beşiktaş

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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma için sürpriz bir Transfer ihtimali gündeme geldi. Quaresma ile yapılan transfer görüşmesi için resmi açıklama geldi.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ricardo Quaresma ile görüştüğünü ifade etti. beIN SPORTS'a konuşan Volkan Demirel, Quaresma'nın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk'la da temasa geçtiğini ifade etti.Volkan Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında, "Ama şu anki durumuma müsait oyuncuları seçmek zorundayım" ifadelerini kullandı.Son olarak Vitoria Guimaraes forması giyen Ricardo Quaresma an itibarıyla boşta.Quaresma, Beşiktaş ile 227 maça çıktıBeşiktaş'ın yanı süre ülkemizde Kasımpaşa forması da terleten 39 yaşındaki Portekizli yıldız, Siyah-Beyazlılarla 227 maça çıkıp 38 gol, 77 asistlik istatistik yakaladı.

https://sputniknews.com.tr/20200420/Quaresma-cocukken-banyomuz-yoktu-su-an-gunde-4-5-kez-bile-banyo-yaptigim-oluyor-1041870834.html

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volkan demirel, ricardo quaresma, beşiktaş