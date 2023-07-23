https://sputniknews.com.tr/20230723/hatayspor-teknik-direktoru-volkan-demirel-dogruladi-quaresma-ile-gorustum-1073874794.html
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel doğruladı: Quaresma ile görüştüm
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel doğruladı: Quaresma ile görüştüm
Quaresma'nın yeniden Süper Lig'e dönme olasılığı belirdi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ricardo Quaresma ile görüştüğünü açıkladı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T16:06+0300
2023-07-23T16:06+0300
2023-07-23T16:06+0300
spor
volkan demirel
ricardo quaresma
beşiktaş
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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma için sürpriz bir Transfer ihtimali gündeme geldi. Quaresma ile yapılan transfer görüşmesi için resmi açıklama geldi.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ricardo Quaresma ile görüştüğünü ifade etti. beIN SPORTS'a konuşan Volkan Demirel, Quaresma'nın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk'la da temasa geçtiğini ifade etti.Volkan Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında, "Ama şu anki durumuma müsait oyuncuları seçmek zorundayım" ifadelerini kullandı.Son olarak Vitoria Guimaraes forması giyen Ricardo Quaresma an itibarıyla boşta.Quaresma, Beşiktaş ile 227 maça çıktıBeşiktaş'ın yanı süre ülkemizde Kasımpaşa forması da terleten 39 yaşındaki Portekizli yıldız, Siyah-Beyazlılarla 227 maça çıkıp 38 gol, 77 asistlik istatistik yakaladı.
https://sputniknews.com.tr/20200420/Quaresma-cocukken-banyomuz-yoktu-su-an-gunde-4-5-kez-bile-banyo-yaptigim-oluyor-1041870834.html
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volkan demirel, ricardo quaresma, beşiktaş
volkan demirel, ricardo quaresma, beşiktaş
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel doğruladı: Quaresma ile görüştüm
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Quaresma'nın yeniden Süper Lig'e dönme olasılığı belirdi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ricardo Quaresma ile görüştüğünü açıkladı.
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma için sürpriz bir Transfer ihtimali gündeme geldi. Quaresma ile yapılan transfer görüşmesi için resmi açıklama geldi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ricardo Quaresma ile görüştüğünü ifade etti. beIN SPORTS'a konuşan Volkan Demirel, Quaresma'nın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk'la da temasa geçtiğini ifade etti.
Volkan Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında, "Ama şu anki durumuma müsait oyuncuları seçmek zorundayım" ifadelerini kullandı.
Son olarak Vitoria Guimaraes forması giyen Ricardo Quaresma an itibarıyla boşta.
Quaresma, Beşiktaş ile 227 maça çıktı
Beşiktaş'ın yanı süre ülkemizde Kasımpaşa forması da terleten 39 yaşındaki Portekizli yıldız, Siyah-Beyazlılarla 227 maça çıkıp 38 gol, 77 asistlik istatistik yakaladı.