https://sputniknews.com.tr/20231205/pelin-batu-ibb-adayi-mi-olacak-1078090531.html
Pelin Batu, İBB adayı mı olacak?
Pelin Batu, İBB adayı mı olacak?
Tarihçi ve televizyon programcısı Pelin Batu, HEDEP'ten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildiği iddiasını yalanladı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:24+0300
2023-12-05T12:24+0300
2023-12-05T12:24+0300
politika
pelin batu
hedep
yalanlama
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Gazeteci Barış Yarkadaş, HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı için Ahmet Türk'ü göstereceğini iddia etti.Yarkadaş, partide adaylık için ismi geçenler arasında Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu'nun da olduğunu söyledi.Pelin Batu, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin şu açıklama yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20231203/chpden-bakirkoy-belediye-baskani-ibb-aday-adayligini-acikladi--1078028144.html
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pelin batu, hedep, yalanlama, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
pelin batu, hedep, yalanlama, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Pelin Batu, İBB adayı mı olacak?
Tarihçi ve televizyon programcısı Pelin Batu, HEDEP'ten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildiği iddiasını yalanladı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı için Ahmet Türk'ü göstereceğini iddia etti.
Yarkadaş, partide adaylık için ismi geçenler arasında Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu'nun da olduğunu söyledi.
Pelin Batu, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin şu açıklama yaptı:
"HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!"