https://sputniknews.com.tr/20231203/chpden-bakirkoy-belediye-baskani-ibb-aday-adayligini-acikladi--1078028144.html

CHP'den Bakırköy Belediye Başkanı İBB aday adaylığını açıkladı

CHP'den Bakırköy Belediye Başkanı İBB aday adaylığını açıkladı

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıkladı. Kerimoğlu ön seçim talebinde bulundu. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T13:41+0300

2023-12-03T13:41+0300

2023-12-03T13:47+0300

politika

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

bülent kerimoğlu

aday

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy'de partililerle bir araya gelerek konuşma yaptı. Kerimoğlu, parti içerisinde ön seçim çağrısında bulunarak, “Ön seçimden kim kaçar. CHP genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla ‘Çak’ yapıp sarılanlar ön seçimden kaçıyor" dedi.'İBB’ye başvuru yapılınca bu neden eleştiriliyor'Kerimoğlu gelen eleştirilere tepki gösterirken, “Büyükşehir belediye başkanlığına adaylığımı açıkladım. Gelen eleştiriler hakkında soruyorum ‘Aday olmama engel olabilecek nasıl bir eksikliğim var’. Düşen bir kar tanesi olarak başladığımız, yarınlarda büyüyerek kartopu olacağımız ve sonrasında da büyük bir çığa dönüşeceğiz. Bizi küçük görenlere de yine siz değerli örgüt üyelerimizle birlikte vereceğiz. En çok üzüldüğüm bizi ağır eleştirenler nedeniyle oldu. ‘Neden İBB’ye aday oluyorsun’ diye, ‘Nasıl aday oluyorsun’ diye. Çok kıymetli dostlarım, örgüt emekçilerim, şimdi sizlere soruyorum; Şişli’de, Sarıyer’de, Bakırköy’de, Kadıköy’de, Esenyurt’ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde onlarca arkadaşımız belediye başkanlığına, belediye meclis üyeliğine başvuruyor da, onlara hak da, biz parti zenginliği içerisinde İBB’ye başvurusu yapılınca bu neden eleştiriliyor. Bu da partinin zenginliği, demokrasi kültürü değil midir? Çok yakın bir zamanda, CHP kurultayında bir genel başkan adayı çıktı, demokratik olgunlukla yarış oldu. CHP genel başkan adaylığı için bile en sade üyenin aday olmaya hakkı varken neden İBB başkanlığına adaylık başvurusu yapmak ağır eleştirilere ve sosyal medya linçlerine neden oluyor. Soruyorum ‘Nedir bu İBB başkanlığındaki kutsiyet?’ Adayım, CHP örgütüne güveniyorum ve sizlerin desteği ile inşallah bir kez daha İBB’yi kazanacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 'Ön seçimden kim kaçar?'İBB adaylığı için parti içerisinde ön seçim çağrısında bulunan Kerimoğlu, “CHP’lilerin parti içi demokrasi, parti içi hukuk ve tüzüğümüzün bize verdiği hakları ve yetkileri kullanarak ön seçim istiyoruz. Ön seçimden kim kaçar? Ve hala daha CHP’li saygıdeğer, ahlaklı, iş adamlarına ihale vermek yerine AKP’nin çürümüş zihniyetiyle müteahhitlik hizmetlerine devam edenler kaçar. Kim heyecanını örgütüne sarılmak yerine, CHP genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla ‘Çak’ yapıp sarıldıysa, CHP’li yoksulları, emekçileri, İBB’ye işe alıyorum diye çöpçülüğe aldıysa, kışın soğuğunda otopark bekçiliğine aldıysa onlar ön seçimden kaçıyor. Diğer partilileri genel sekreter, daire başkanı, müdür üstü düzet bürokrat yaptıysa onlar seçimden kaçıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/chp-genel-baskani-ozel-uc-buyuksehir-adayimiz-disinda-kimseye-verilmis-herhangi-bir-sozum-yok-1077797369.html

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