https://sputniknews.com.tr/20231205/onlisans-programlarinin-donusturulmesi-karari--hedef-bilisim-yapay-zeka-odakli-yeni-programlar-1078101266.html

Önlisans programlarının dönüştürülmesi kararı: Hedef bilişim, yapay zeka odaklı yeni programlar

Önlisans programlarının dönüştürülmesi kararı: Hedef bilişim, yapay zeka odaklı yeni programlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerdeki 'Adalet' ile 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarının Mahkeme Büro Hizmetleri programına... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T16:27+0300

2023-12-05T16:27+0300

2023-12-05T16:28+0300

türkiye

yök

yapay zeka

bilişim

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YÖK'ten yükseköğretim kurumlarındaki 'Adalet' ön lisans programlarının dönüştürülmesine ilişkin alınan Yükseköğretim Kurulu kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, YÖK'ün önceliklerinden birinin, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gençlerin yükseköğrenim süreçlerinde elde edeceği kazanımlarla mezuniyet sonrası daha yüksek istihdam imkanlarına kavuşabilecekleri yeni programların inşa edilmesi olduğu vurgulandı.İstihdam odaklı yükseköğretim anlayışıyla, YÖK'ün çağın koşulları gereği yükseköğretim programlarını kapatarak veya dönüştürerek yerlerine yenilerini ikame edebileceğine işaret edilen açıklamada, gelecek eğitim öğretim yılında küresel gelişmelerin ışığında bilişim, yazılım ve yapay zeka odaklı yeni programların açılacağı aktarıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kayıtlı öğrencilerin statülerinde değişiklik olmayacakAçıklamada, üniversitelerin bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen Adalet ve Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ön lisans programlarının yerine Mahkeme Büro Hizmetleri, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri ve benzeri programların açılmasını Yükseköğretim Kurulu'na teklif edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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