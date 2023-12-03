https://sputniknews.com.tr/20231203/49-bin-tlye-dr-unvani-diploma-veriyoruz-1078037491.html
49 bin TL’ye Dr. unvanı: 'Diploma veriyoruz'
49 bin TL’ye Dr. unvanı: 'Diploma veriyoruz'
Sosyal medyada “Siyasete atılacaklar, kısa sürede Dr. unvanı alın” gibi çok sayıda reklam yer alıyor, 49 bin TL’ye diploma ve Dr. unvanı satılıyor. Diploma... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T18:38+0300
2023-12-03T18:38+0300
2023-12-03T18:38+0300
yaşam
doktora
üniversite
dublin
uzaktan eğitim
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Türkiye’de geçerliliği ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği olmayan diplomalar çoğaldı. Sosyal medyada yayınlanan ilanlarda, “Uluslararası üniversiteden mezun olun. İstediğin bölümü seç, derslere uzaktan katıl. Sınava girmeden üniversite okuyun” deniliyor. Ayrıca “Siyasete atılacaklar, online üniversite ile kısa sürede Dr. unvanı alın. İş hayatında Dr. unvanı kazan!” şeklinde reklamlar yapılıyor.Yüksek lisans için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) belirlenen puanın alınması gerekiyor. Doktora için de yine üniversite senatosunun belirlediği ALES puanına sahip olmak ve yabancı dil sınavından da aynı şekilde de en az istenilen puanın alınması gerekiyor.Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, sosyal medyada diploma reklamı veren Capital Akademi ilanlara dair, “Bizim Uluslararası Dublin Üniversitesi (IDU) ile anlaşmamız var. Bu anlaşma kapsamında yüksek lisans ve doktora yapılabiliyor ama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği olmuyor. Uzaktan eğitim veriyoruz. İki yılda mezun oluyorsunuz toplam 49 bin TL’ye diploma veriyoruz” diye açıklama yaptı.Capital Akademi’nin “Anlaşmamız var” dediği Uluslararası Dublin Üniversitesi’nin internet sitesinde ise “IDU, öğrencilerine kaliteli bir yükseköğrenim sunan, uluslararası bir ortamda çalışmak isteyen öğrencilerimiz için de yetkin akademik kadrosuyla online eğitimde bir cazibe merkezidir” deniyor. Uluslararası Dublin Üniversitesi adı altında faaliyet yürüten yapı ise aslında bir şirket.
https://sputniknews.com.tr/20231127/4-disi-cekilen-hastaya-mudahale-eden-kisinin-doktor-olmadigi-ortaya-cikti-temizlikcimdir-1077821721.html
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doktora, üniversite, dublin, uzaktan eğitim
doktora, üniversite, dublin, uzaktan eğitim
49 bin TL’ye Dr. unvanı: 'Diploma veriyoruz'
Sosyal medyada “Siyasete atılacaklar, kısa sürede Dr. unvanı alın” gibi çok sayıda reklam yer alıyor, 49 bin TL’ye diploma ve Dr. unvanı satılıyor. Diploma denilen kağıdı ise Uluslararası Dublin Üniversitesi isimli bir şirket veriyor.
Türkiye’de geçerliliği ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği olmayan diplomalar çoğaldı. Sosyal medyada yayınlanan ilanlarda, “Uluslararası üniversiteden mezun olun. İstediğin bölümü seç, derslere uzaktan katıl. Sınava girmeden üniversite okuyun” deniliyor. Ayrıca “Siyasete atılacaklar, online üniversite ile kısa sürede Dr. unvanı alın. İş hayatında Dr. unvanı kazan!” şeklinde reklamlar yapılıyor.
Yüksek lisans için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) belirlenen puanın alınması gerekiyor. Doktora için de yine üniversite senatosunun belirlediği ALES puanına sahip olmak ve yabancı dil sınavından da aynı şekilde de en az istenilen puanın alınması gerekiyor.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, sosyal medyada diploma reklamı veren Capital Akademi ilanlara dair, “Bizim Uluslararası Dublin Üniversitesi (IDU) ile anlaşmamız var. Bu anlaşma kapsamında yüksek lisans ve doktora yapılabiliyor ama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği olmuyor. Uzaktan eğitim veriyoruz. İki yılda mezun oluyorsunuz toplam 49 bin TL’ye diploma veriyoruz” diye açıklama yaptı.
Capital Akademi’nin “Anlaşmamız var” dediği Uluslararası Dublin Üniversitesi’nin internet sitesinde ise “IDU, öğrencilerine kaliteli bir yükseköğrenim sunan, uluslararası bir ortamda çalışmak isteyen öğrencilerimiz için de yetkin akademik kadrosuyla online eğitimde bir cazibe merkezidir” deniyor. Uluslararası Dublin Üniversitesi adı altında faaliyet yürüten yapı ise aslında bir şirket.