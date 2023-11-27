https://sputniknews.com.tr/20231127/4-disi-cekilen-hastaya-mudahale-eden-kisinin-doktor-olmadigi-ortaya-cikti-temizlikcimdir-1077821721.html

4 dişi çekilen hastaya müdahale eden kişinin doktor olmadığı ortaya çıktı: 'Temizlikçimdir'

4 dişi çekilen hastaya müdahale eden kişinin doktor olmadığı ortaya çıktı: 'Temizlikçimdir'

Ağrısı nedeniyle dişçiye giden Hakan Yıldırım’ın 4 dişi çekildi. Dişleri, klinikte çalışan temizlikçi Cemal Şenaslan’ın çektiğini ortaya çıktı. Açılan davada... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T12:10+0300

2023-11-27T12:10+0300

2023-11-27T12:10+0300

türkiye

dişçi

sahte

diş

diş hekimi

temizlikçi

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre İstanbul’da yaşayan Hakan Yıldırım (42), diş ağrısı nedeniyle Kağıthane’de bulunan diş kliniğini aradı. Telefonu açan Cemal Şenaslan, kendisini diş doktoru olarak tanıtarak, Hakan Yıldırım’a akşam saatlerinde kliniğe gelmesini istedi. Hakan Yıldırım, diş muayenesi için kliniğe gittiğinde kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Şenaslan karşıladı. Muayene sonucu Cemal Şenaslan 4 dişinin çekilmesi gerektiğini söyledi. Hakan Yıldırım da apseli dişlerin çekilmesinin doğru olmadığını söylemesi üzerine sinirlenen Cemal Şenaslan’ın ‘Sen işimi bana mı öğretiyorsun’ diyerek tepki gösterdi. Ardından diş protezi yapma vaadiyle Hakan Yıldırım’a anestezi yaparak ön üstteki dört dişini çekti.'Temizlikçimdir'Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre diş çekimi sırasında dayanılmaz derecede canı yanan Hakan Yıldırım’a reçete yazan Cemal Şenaslan, bin lira muayene ücreti alarak fiş veya fatura ödemeden hastayı gönderdi. Dişleri çekildikten sonra yüzü balon gibi şişen ve dayanılmaz acılar çeken Hakan Yıldırım, ilaçlarını almak için eczaneye gitti. Eczacı ilaç ücretini isteyince, Hakan Yıldırım SGK’lı olduğunu ve ücret talep edilmemesi gerektiğini söyledi. Eczacının reçetenin kaşesiz olduğunu, kaşe imza yapılırsa ücret ödemeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Yıldırım, dişlerini çektirdiği muayenehaneye gitti. Muayenedeki doktor İbrahim Levent Ç., ‘Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir, akşamları gelip temizlik yapar’ dedi.Müvekkilinin dişinin daha da kötüye gitmesi üzerine devlet hastanesinin acil servisine gittiğini dilekçesinde belirten Hakan Yıldırım’ın avukatı Oğuzhan Er, “Cemal Şenaslan hakkında, diplomasız olarak diş hekimliği mesleğini icra ettiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır” dedi.Avukat Oğuzhan Er dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230725/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-universiteyi-kazanamadi--1073955821.html

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