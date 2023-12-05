https://sputniknews.com.tr/20231205/nafaka-hukumlerine-uymayan-81-yasindaki-adam-tutuklandi-1078101881.html
'Nafaka hükümlerine uymayan' 81 yaşındaki adam tutuklandı
'Nafaka hükümlerine uymayan' 81 yaşındaki adam tutuklandı
Bursa'da 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki bir adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adamı eski eşinin şikayet ettiği öğrenildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T16:45+0300
2023-12-05T16:45+0300
2023-12-05T16:45+0300
türkiye
nafaka
tutuklama
tutuklanma
bursa
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 81 yaşındaki Zülfü Şirin, eski eşinin nafaka şikayeti üzerine gözaltına alındı.Eski eşine nafaka ödemediği belirlenen Şirin, çıkarıldığı hakimlikçe 'nafaka hükümlerine uymama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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nafaka artırım davası,nafaka nedir,nafaka hesaplama,nafaka artış oranı, nafaka ödemeyen adam,nafaka hükümleri nedir
'Nafaka hükümlerine uymayan' 81 yaşındaki adam tutuklandı
Bursa'da 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki bir adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adamı eski eşinin şikayet ettiği öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 81 yaşındaki Zülfü Şirin, eski eşinin nafaka şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Eski eşine nafaka ödemediği belirlenen Şirin, çıkarıldığı hakimlikçe 'nafaka hükümlerine uymama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.