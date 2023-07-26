https://sputniknews.com.tr/20230726/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktas-suresiz-nafaka-kabul-edilir-bir-durum-olamaz-1074012627.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Süresiz nafaka kabul edilir bir durum olamaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Süresiz nafaka kabul edilir bir durum olamaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakanlık olarak tüm mağdurların yanında... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T14:58+0300

2023-07-26T14:58+0300

2023-07-26T14:58+0300

türkiye

mahinur özdemir

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

şiddet

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aralarından Sputnik'in de bulunduğu basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile 75’inci yıl Huzurevi’nde bir araya geldi. Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Göktaş daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.AK Parti hükümetleri döneminde, bireyin, ailenin ve toplumun korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Göktaş “Ailenin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine büyük önem verdik. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirdik. Toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştık. Türkiye’nin sosyal alanda da güçlenmesini, kalkınmasını sağladık. Aileyi koruduk. Yeni nesilleri düşündük. Çocukları, kadınları koruyup kolladık. Engellileri, yaşlıları, ihtiyaç sahiplerini gözetti, gözetmeye devam ediyoruz. Şehit yakınlarını ve gazilerimizi önemsedik. Sosyal refahı artırmaya gayret ettik. Son 22 yılda yapılan yenilikler ve verilen hizmetler, sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada, ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar çok güzel işler yaptık, halkımız da bu hizmetleri takdirle karşıladığını son seçimde açıkça ortaya koydu ama bu başarı bize çok daha büyük bir sorumluluk getirdi. Türkiye Yüzyılı’nı, güçlü aile yapımız içerisinde yetişmiş donanımlı nesillerle inşa etme sorumluluğu getirdi” ifadelerini kullandı.‘Güçlü Birey, Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye’Bakan Mahinur Özdemir Göktaş bakanlık olarak yapmayı planladıkları çalışmaları ise şu şekilde sıraladı:‘Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil’Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Göktaş, süresiz nafaka konusunda "Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi? Açıkça sormak istiyorum. Tabi ki mesela uygulamadan kaynaklandı. O yüzden Adalet Bakanımız ile görüştüğümüzde bu nafaka konusunu, 6284 konusunu ve bizim bakanlığımızı ilgilendiren boyutlarını ele aldık. Bunun Adalet Akademisinde ders olarak verilmesini düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hakimler ve savcıların bu konuyu özel ders olarak Adalet Akademisi'nde ele alabilirler” değerlendirmesini yaptı.‘Kadına şiddetle ilgili caydırıcı önlemler almak zorundayız’Kadına şiddetin önlenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Göktaş “Biz isteriz ki hiçbir zaman şiddet olayı olmasın. Bakanlığımızdaki bütün arkadaşlarımız bir şiddet olayı olduğunda hepimiz yerimizden zıplıyoruz. Sosyal medya paylaşımlarını çok yakından takip ediyoruz. Akabinde anında müdahale ediyoruz. Müdahil oluyoruz. Yani sizler sadece müdahil oldukları görüyorsunuz ama aslında biz her zaman pek çok konuyu önlemiş oluyoruz. Önlediğimiz pek çok durum var. Bunun da altını çizmek lazım. Bizim bu konuda duruşumuz nettir. Hakikaten şiddet olaylarına yönelik de şiddet eğilimli insanlara yönelik bir rehabilitasyon gerekiyor. Çünkü bunu bir caydırıcı unsur olarak kullanmak gerekiyor. Şiddet eğilimli insanlar bir eğitim ya da bir rehabilitasyondan geçmesi gerektiğinin farkında değil. Çünkü kendisi durumun farkında değil ve maalesef zaman zaman kadınlarımızda 6284 sayılı kanunu uygulamamızı istemiyorlar. Biz bunu alanda görüyoruz. ‘Biz eşimizin yanına dönmek istiyoruz’ diyorlar. Böyle bir durumda var” dedi.

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Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

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mahinur özdemir, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, şiddet