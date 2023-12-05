https://sputniknews.com.tr/20231205/milli-savunma-bakanligi-gokturk-1-uydusu-7-yasinda--1078114410.html

Milli Savunma Bakanlığı: Göktürk-1 uydusu 7 yaşında

Milli Savunma Bakanlığı: Göktürk-1 uydusu 7 yaşında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin gözlem uydularından birisi olan Göktürk-1 uydusunun 7 yaşında olduğunu duyurdu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T22:22+0300

2023-12-05T22:22+0300

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türkiye

göktürk-1

milli savunma bakanlığı (msb)

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MSB, sosyal medya hesabından Göktürk-1 uydusunun uzaya fırlatılmasının 7. yılına özel paylaşımda bulundu.Paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz olan GÖKTÜRK-1 uydusu 7 yaşında. GÖKTÜRK-1, uzaydaki görevi sırasında dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turlayarak 82 bin 913 görüntü çekimi yaptı" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda yer verilen infografikte ise dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen Göktürk-1'in 5 Aralık 2016'da Türkiye saatiyle 16.51'de uzaya fırlatıldığı hatırlatıldı.GÖKTÜRK-1 uydusunun 680 kilometre yörünge yüksekliğinde, saniyede 7.5 kilometre hızla hareket ettiği ve uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi de aktarılan infografikte şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20210814/gokturk-1-kesif-uydusu-sinop-ve-kastamonudaki-sel-felaketini-uzaydan-goruntuledi-1048034307.html

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göktürk-1, milli savunma bakanlığı (msb)