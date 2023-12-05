https://sputniknews.com.tr/20231205/lavrov-ve-iran-disisleri-bakani-kapsamli-ortak-eylem-plani-konusunu-gorustuler-1078106200.html
Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' konusunu görüştüler
Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' konusunu görüştüler
Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına yeniden başlanması olasılıklarını görüştü. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T18:20+0300
2023-12-05T18:20+0300
2023-12-05T18:20+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
hazar denizi
hazar beşlisi zirvesi
azerbaycan
türkmenistan
kazakistan
iran
hüseyin emir abdullahiyan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmede Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam edilmesi ve Gazze Şeridindeki durumu ele alındığı belirtildi.Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bakanlar, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durum, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam etme umutları ve karşılıklı ilgi duyulan bazı bölgesel konular da dahil olmak üzere bir dizi güncel uluslararası konuyu ele aldılar" denildi.Taraflar, Rusya ve İran arasında karşılıklı yarar sağlayan ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğinin genişletilmesinin yanı sıra en üst ve en üst düzeylerde varılan anlaşmaların pratikte uygulanmasıyla ilgili bir dizi konuyu da ele aldılar.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dostane Rus-İran ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı isteklilik teyit edildi. Yakın temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı" ifadesine yer verildi.Bakanlık açıklamasında, "Tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin olumsuz sonuçlarına karşı koyma, hafifletme ve telafi etme yolları ve araçlarına ilişkin Rus-İran deklarasyonunun dışişleri bakanları tarafından imzalanması, iki ülkenin yasadışı yaptırım baskısının üstesinden gelme çabalarının koordinasyonunu arttırmaya hazır olduğunun kanıtıdır" dedi.Lavrov: 5 Hazar ülkesi bakanlar düzeyinde diyalog başlatacakRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Salı günü yaptığı açıklamada, beş Hazar ülkesinin -Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve İran- dışişleri bakanları düzeyinde yeni bir diyalog formatı başlattığını söyledi.Hazar Beşlisi'nin dışişleri bakanları toplantısında konuşan Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Hazar Denizi'ndeki işbirliğinin yüksek seviyeye ulaştığını ancak beşli etkileşimin kalitesinin artırılması ve uluslararası hukuki temellerinin güçlendirilmesi için ilave çabalara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Lavrov, bilhassa Kuzey-Güney ulaşım koridoru oluşturma planları dikkate alındığında Hazar Denizi bölgesinin muazzam bir kalkınma potansiyeline sahip olduğunu belirterek Hazar ülkelerinin çevre güvenliği, Hazar Denizi'nin sığlaşması ve biyolojik kaynaklarının korunması alanında da ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.Lavrov, "Çalışmalarımızın etkinliğinin, sekretaryalar gibi bürokratik yapılar olmaksızın bir işbirliği ve diyalog forumu olan Hazar Konseyi'nin oluşturulmasıyla artırılabileceğine inanıyoruz. Bu girişimi tartışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/rusya-ve-iran-disisleri-bakanlari-yaptirimlara-karsi-mucadeleyle-ilgili-belgeyi-imzaladi-1078101414.html
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rusya, sergey lavrov, hazar denizi, hazar beşlisi zirvesi, azerbaycan, türkmenistan, kazakistan, iran, hüseyin emir abdullahiyan, kapsamlı ortak eylem planı/koep
rusya, sergey lavrov, hazar denizi, hazar beşlisi zirvesi, azerbaycan, türkmenistan, kazakistan, iran, hüseyin emir abdullahiyan, kapsamlı ortak eylem planı/koep
Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' konusunu görüştüler
Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına yeniden başlanması olasılıklarını görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmede Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam edilmesi ve Gazze Şeridindeki durumu ele alındığı belirtildi.
Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bakanlar, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durum, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam etme umutları ve karşılıklı ilgi duyulan bazı bölgesel konular da dahil olmak üzere bir dizi güncel uluslararası konuyu ele aldılar" denildi.
Taraflar, Rusya ve İran arasında karşılıklı yarar sağlayan ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğinin genişletilmesinin yanı sıra en üst ve en üst düzeylerde varılan anlaşmaların pratikte uygulanmasıyla ilgili bir dizi konuyu da ele aldılar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dostane Rus-İran ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı isteklilik teyit edildi. Yakın temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı" ifadesine yer verildi.
Bakanlık açıklamasında, "Tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin olumsuz sonuçlarına karşı koyma, hafifletme ve telafi etme yolları ve araçlarına ilişkin Rus-İran deklarasyonunun dışişleri bakanları tarafından imzalanması, iki ülkenin yasadışı yaptırım baskısının üstesinden gelme çabalarının koordinasyonunu arttırmaya hazır olduğunun kanıtıdır" dedi.
Lavrov: 5 Hazar ülkesi bakanlar düzeyinde diyalog başlatacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Salı günü yaptığı açıklamada, beş Hazar ülkesinin -Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve İran- dışişleri bakanları düzeyinde yeni bir diyalog formatı başlattığını söyledi.
Hazar Beşlisi'nin dışişleri bakanları toplantısında konuşan Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bugünkü toplantı özel bir nitelik taşıyor, aslında Aşkabat zirvesinde mutabık kalınan yetki çerçevesinde faaliyet gösterecek yeni ve düzenli bir bakanlar diyalogu başlatıyoruz. Bu görev, özellikle beş taraflı işbirliğinin geliştirilmesi ve formatlarının iyileştirilmesi, zirvelerin kararlarının uygulanması için üzerinde mutabık kalınan tedbirlerin detaylandırılması, gündemlerinin ve nihai belgelerinin hazırlanması konularının ele alınmasını gerektiriyor.
Hazar Denizi'ndeki işbirliğinin yüksek seviyeye ulaştığını ancak beşli etkileşimin kalitesinin artırılması ve uluslararası hukuki temellerinin güçlendirilmesi için ilave çabalara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Lavrov, bilhassa Kuzey-Güney ulaşım koridoru oluşturma planları dikkate alındığında Hazar Denizi bölgesinin muazzam bir kalkınma potansiyeline sahip olduğunu belirterek Hazar ülkelerinin çevre güvenliği, Hazar Denizi'nin sığlaşması ve biyolojik kaynaklarının korunması alanında da ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Lavrov, "Çalışmalarımızın etkinliğinin, sekretaryalar gibi bürokratik yapılar olmaksızın bir işbirliği ve diyalog forumu olan Hazar Konseyi'nin oluşturulmasıyla artırılabileceğine inanıyoruz. Bu girişimi tartışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.