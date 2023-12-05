https://sputniknews.com.tr/20231205/kulunkten-yerel-secim-uyarisi-cumhurbaskanimiz-bestepede-rahat-oturamaz-1078096519.html

Külünk’ten ‘yerel seçim’ uyarısı: 'Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz'

Külünk’ten ‘yerel seçim’ uyarısı: 'Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz'

Partisinden İBB başkanlığına aday adaylığını açıklayan AK Partili Metin Külünk, yerel seçimlerin kaybedilmesi halinde 1 Nisan’da erken seçimin konuşulmaya... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T14:26+0300

2023-12-05T14:26+0300

2023-12-05T14:26+0300

politika

metin külünk

ak parti

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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AK Partili Metin Külünk, partisinden İBB başkanlığına aday adaylığını açıklarken, yerel seçimlerin kaybedilmesi halinde 1 Nisan’da erken seçimin konuşulmaya başlanacağını iddia etti.Metin Külünk, Karar TV’de katıldığı canlı yayınında, “Biz kimi koysak kazanır” tarzındaki yaklaşımları eleştirdi. Külünk, 15 Temmuz sonrasında 'AK Parti içinde derebeylikler oluştuğunu' ve “Ne oldu 15 Temmuz'dan sonra, sayın Erdoğan müthiş bir güç evet, her anlamda müthiş bir güç, bu güç üzerinden belli noktalarda kontrol edilemeyen edilmeyen derebeylikler oluştu ve bu derebeylikler maddi ve manevi çıkar alanları oluşturdu. Teşkilatlara kimseyi yaklaştırmadılar, yaklaştırmak istemediler, teşkilatları kendileri Derebeylik aklına göre dizayn etmek istediler, toplumun itirazı kapıları belli kısımda kapattılar toplum iletişim kurmayı.” dedi.‘Erken seçim olur’Seçimlerde belirlenecek adayların özenle seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Külünk “Şimdi bunu görmeden özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı yüzde 60’lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adım atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde ‘biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin’ üslubu ile hareket edilirse 31 Mart’ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye’de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231205/icisleri-bakani-yerlikayadan-istanbul-adayligi-aciklamasi-1078091173.html

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metin külünk, ak parti, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)