Külünk’ten ‘yerel seçim’ uyarısı: 'Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da beklenen en erken deprem 2045'te
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Parkinson hastalığının bilinmeyen bulguları
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
‘Stratejik yönetimde, rakipleri çok iyi tanımak gerekiyor’
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
18:09
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
18:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
19:27
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231205/kulunkten-yerel-secim-uyarisi-cumhurbaskanimiz-bestepede-rahat-oturamaz-1078096519.html
Külünk’ten ‘yerel seçim’ uyarısı: 'Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz'
Külünk’ten ‘yerel seçim’ uyarısı: 'Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz'
Partisinden İBB başkanlığına aday adaylığını açıklayan AK Partili Metin Külünk, yerel seçimlerin kaybedilmesi halinde 1 Nisan’da erken seçimin konuşulmaya... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T14:26+0300
2023-12-05T14:26+0300
politika
metin külünk
ak parti
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/15/1050997422_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f7a6200e244ea78557eac3cb1eb02c18.jpg
AK Partili Metin Külünk, partisinden İBB başkanlığına aday adaylığını açıklarken, yerel seçimlerin kaybedilmesi halinde 1 Nisan’da erken seçimin konuşulmaya başlanacağını iddia etti.Metin Külünk, Karar TV’de katıldığı canlı yayınında, “Biz kimi koysak kazanır” tarzındaki yaklaşımları eleştirdi. Külünk, 15 Temmuz sonrasında 'AK Parti içinde derebeylikler oluştuğunu' ve “Ne oldu 15 Temmuz'dan sonra, sayın Erdoğan müthiş bir güç evet, her anlamda müthiş bir güç, bu güç üzerinden belli noktalarda kontrol edilemeyen edilmeyen derebeylikler oluştu ve bu derebeylikler maddi ve manevi çıkar alanları oluşturdu. Teşkilatlara kimseyi yaklaştırmadılar, yaklaştırmak istemediler, teşkilatları kendileri Derebeylik aklına göre dizayn etmek istediler, toplumun itirazı kapıları belli kısımda kapattılar toplum iletişim kurmayı.” dedi.‘Erken seçim olur’Seçimlerde belirlenecek adayların özenle seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Külünk “Şimdi bunu görmeden özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı yüzde 60’lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adım atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde ‘biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin’ üslubu ile hareket edilirse 31 Mart’ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye’de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/icisleri-bakani-yerlikayadan-istanbul-adayligi-aciklamasi-1078091173.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/15/1050997422_78:0:1502:1068_1920x0_80_0_0_d1afa18250c9f7eb9c07841a93bbb013.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
metin külünk, ak parti, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metin külünk, ak parti, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Külünk’ten ‘yerel seçim’ uyarısı: 'Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz'

14:26 05.12.2023
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇINAK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN
Abone ol
Partisinden İBB başkanlığına aday adaylığını açıklayan AK Partili Metin Külünk, yerel seçimlerin kaybedilmesi halinde 1 Nisan’da erken seçimin konuşulmaya başlanacağını iddia etti.
AK Partili Metin Külünk, partisinden İBB başkanlığına aday adaylığını açıklarken, yerel seçimlerin kaybedilmesi halinde 1 Nisan’da erken seçimin konuşulmaya başlanacağını iddia etti.
Metin Külünk, Karar TV’de katıldığı canlı yayınında, “Biz kimi koysak kazanır” tarzındaki yaklaşımları eleştirdi. Külünk, 15 Temmuz sonrasında 'AK Parti içinde derebeylikler oluştuğunu' ve “Ne oldu 15 Temmuz'dan sonra, sayın Erdoğan müthiş bir güç evet, her anlamda müthiş bir güç, bu güç üzerinden belli noktalarda kontrol edilemeyen edilmeyen derebeylikler oluştu ve bu derebeylikler maddi ve manevi çıkar alanları oluşturdu. Teşkilatlara kimseyi yaklaştırmadılar, yaklaştırmak istemediler, teşkilatları kendileri Derebeylik aklına göre dizayn etmek istediler, toplumun itirazı kapıları belli kısımda kapattılar toplum iletişim kurmayı.” dedi.

‘Erken seçim olur’

Seçimlerde belirlenecek adayların özenle seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Külünk “Şimdi bunu görmeden özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı yüzde 60’lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adım atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde ‘biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin’ üslubu ile hareket edilirse 31 Mart’ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye’de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz” ifadelerini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
POLİTİKA
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adaylık söz konusu değil
12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала