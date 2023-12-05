https://sputniknews.com.tr/20231205/icisleri-bakani-yerlikayadan-istanbul-adayligi-aciklamasi-1078091173.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adaylık söz konusu değil

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adaylık söz konusu değil

Yerlikaya, sosyal medya fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını dile getirdi. Bakan... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T12:33+0300

2023-12-05T12:33+0300

2023-12-05T13:16+0300

politika

ali yerlikaya

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

aday

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fenomen

sosyal medya fenomeni

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevindeki 180. günlük çalışmalarını anlatmak için açıklamalarda bulundu.Bakan Yerlikaya, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.'Yasadışılık varsa oradayız'Fon dolandırıcılığına ilişkin de açıklama yapan Yerlikaya, "Görünen tarafın arkasında kanunsuzluk var. Yasadışılık kokan bir var varsa orada biz varız" dedi.Yerlikaya, 180 günde PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu ve 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldığını duyurdu.Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, 4 bin 303 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 1304'ünün tutuklandığını ifade etti.Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, 59 bin kişinin sorgulandığını ve NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacağını duyurdu.Yine son 180 günde 132 bin 537 uyuşturucu operasyonu yapıldığını dile getiren Yerlikaya, 15 bin 280 kişinin tutuklandığını açıkladı.'Adaylık söz konusu değil'İstanbul adaylığı konusunda da açıklama yapan Yerlikaya, "Öyle bir durum söz konusu değil." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/pelin-batu-ibb-adayi-mi-olacak-1078090531.html

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ali yerlikaya, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), aday, fenomen, fenomen, sosyal medya fenomeni, tiktok