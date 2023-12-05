https://sputniknews.com.tr/20231205/icisleri-bakani-yerlikayadan-istanbul-adayligi-aciklamasi-1078091173.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adaylık söz konusu değil
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adaylık söz konusu değil
Yerlikaya, sosyal medya fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını dile getirdi. Bakan... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:33+0300
2023-12-05T12:33+0300
2023-12-05T13:16+0300
politika
ali yerlikaya
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
aday
fenomen
fenomen
sosyal medya fenomeni
tiktok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077217458_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e16a0c2f35351454d360e92ea83fa5.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevindeki 180. günlük çalışmalarını anlatmak için açıklamalarda bulundu.Bakan Yerlikaya, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.'Yasadışılık varsa oradayız'Fon dolandırıcılığına ilişkin de açıklama yapan Yerlikaya, "Görünen tarafın arkasında kanunsuzluk var. Yasadışılık kokan bir var varsa orada biz varız" dedi.Yerlikaya, 180 günde PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu ve 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldığını duyurdu.Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, 4 bin 303 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 1304'ünün tutuklandığını ifade etti.Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, 59 bin kişinin sorgulandığını ve NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacağını duyurdu.Yine son 180 günde 132 bin 537 uyuşturucu operasyonu yapıldığını dile getiren Yerlikaya, 15 bin 280 kişinin tutuklandığını açıkladı.'Adaylık söz konusu değil'İstanbul adaylığı konusunda da açıklama yapan Yerlikaya, "Öyle bir durum söz konusu değil." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/pelin-batu-ibb-adayi-mi-olacak-1078090531.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077217458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74c6f6aba6cadb4b6453b0e059fc5eba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), aday, fenomen, fenomen, sosyal medya fenomeni, tiktok
ali yerlikaya, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), aday, fenomen, fenomen, sosyal medya fenomeni, tiktok
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adaylık söz konusu değil
12:33 05.12.2023 (güncellendi: 13:16 05.12.2023)
Yerlikaya, sosyal medya fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını dile getirdi. Bakan Yerlikaya, İstanbul adaylığına ilişkin iddialara da yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevindeki 180. günlük çalışmalarını anlatmak için açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.
'Yasadışılık varsa oradayız'
Fon dolandırıcılığına ilişkin de açıklama yapan Yerlikaya, "Görünen tarafın arkasında kanunsuzluk var. Yasadışılık kokan bir var varsa orada biz varız" dedi.
Yerlikaya, 180 günde PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu ve 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldığını duyurdu.
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, 4 bin 303 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 1304'ünün tutuklandığını ifade etti.
Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, 59 bin kişinin sorgulandığını ve NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacağını duyurdu.
Yine son 180 günde 132 bin 537 uyuşturucu operasyonu yapıldığını dile getiren Yerlikaya, 15 bin 280 kişinin tutuklandığını açıkladı.
'Adaylık söz konusu değil'
İstanbul adaylığı konusunda da açıklama yapan Yerlikaya, "Öyle bir durum söz konusu değil." dedi.