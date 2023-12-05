https://sputniknews.com.tr/20231205/kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-uye-ulkelerin-sinirlarindaki-provokatif-eylemler-kabul-edilemez-1078098000.html
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü: Üye ülkelerin sınırlarındaki provokatif eylemler kabul edilemez
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü: Üye ülkelerin sınırlarındaki provokatif eylemler kabul edilemez
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), üye ülkelerin sınırlarındaki provokatif faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T15:07+0300
2023-12-05T15:07+0300
2023-12-05T15:07+0300
dünya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya
ermenistan
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belarus
kırgızistan
sınır
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Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan KGAÖ'nün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dışındaki liderlerinin 23 Kasım'da Belarus'un başkenti Minsk'te yaptığı KGAÖ Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı.KGAÖ liderleri, sonuç bildirgesinde örgüte üye ülkelerin sınırlarındaki provokatif faaliyetlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.Bildirgede, "KGAÖ üye devletlerinin sınırlarında tehlikeli olaylara ve askeri-siyasi gerilimin artmasına yol açabilecek provokatif eylemleri kabul etmiyoruz. Yabancı teröristlerin silahlı çatışma bölgelerine intikali konusundaki derin kaygımızı ifade ediyoruz. Örgütün sorumluluk alanında güvenliğin sağlanması ve istikrarı bozucu etkilerin önlenmesi amacıyla ortak faaliyetlere devam etmeyi amaçlıyoruz. KGAÖ'nün kolektif güvenliğine tehdit oluşturan silah sistemlerinin örgüt ülkelerinin çevresine yerleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz" dendi.'Nükleer savaşın kazananı olamaz'Nükleer savaşın kazananı olamayacağını ve böyle bir savaşın açılmaması gerektiğini vurgulayan KGAÖ liderleri, "Bu bağlamda, nükleer güçler arasındaki askeri çatışmanın önlenmesi için aktif çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Bu arada KGAÖ ülkeleri, güç kullanmayı reddetme ve kendi aralarındaki ve diğer ülkeler arasındaki tüm ihtilafları barışçıl araçlarla çözme taahhüdüne bağlılıklarını teyit etti.Belgede, "Dünyadaki silahlı çatışmaların çözümü ve durumun istikrara kavuşturulması, BM Şartı ve ilkelerine, uluslararası hukuka ve bölünmez güvenlik ilkesine istinaden her türlü siyasi ve diplomatik araçlar kullanılarak, ülkelerin güvenlik alanındaki çıkarları dikkate alınarak mümkündür" vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-liderleri-minskte-kriz-durumuna-mudahale-sistemi-ile-ilgili-karara-imza-atti-1077722828.html
rusya
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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, ermenistan, kazakistan, belarus, kırgızistan, sınır
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, ermenistan, kazakistan, belarus, kırgızistan, sınır
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü: Üye ülkelerin sınırlarındaki provokatif eylemler kabul edilemez
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), üye ülkelerin sınırlarındaki provokatif faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Rusya, Belarus, Ermenistan
, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan KGAÖ'nün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dışındaki liderlerinin 23 Kasım'da Belarus'un başkenti Minsk'te yaptığı KGAÖ Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı.
KGAÖ liderleri, sonuç bildirgesinde örgüte üye ülkelerin sınırlarındaki provokatif faaliyetlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Bildirgede, "KGAÖ üye devletlerinin sınırlarında tehlikeli olaylara ve askeri-siyasi gerilimin artmasına yol açabilecek provokatif eylemleri kabul etmiyoruz. Yabancı teröristlerin silahlı çatışma bölgelerine intikali konusundaki derin kaygımızı ifade ediyoruz. Örgütün sorumluluk alanında güvenliğin sağlanması ve istikrarı bozucu etkilerin önlenmesi amacıyla ortak faaliyetlere devam etmeyi amaçlıyoruz. KGAÖ'nün kolektif güvenliğine tehdit oluşturan silah sistemlerinin örgüt ülkelerinin çevresine yerleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz" dendi.
'Nükleer savaşın kazananı olamaz'
Nükleer savaşın kazananı olamayacağını ve böyle bir savaşın açılmaması gerektiğini vurgulayan KGAÖ liderleri, "Bu bağlamda, nükleer güçler arasındaki askeri çatışmanın önlenmesi için aktif çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu arada KGAÖ ülkeleri, güç kullanmayı reddetme ve kendi aralarındaki ve diğer ülkeler arasındaki tüm ihtilafları barışçıl araçlarla çözme taahhüdüne bağlılıklarını teyit etti.
Belgede, "Dünyadaki silahlı çatışmaların çözümü ve durumun istikrara kavuşturulması, BM Şartı ve ilkelerine, uluslararası hukuka ve bölünmez güvenlik ilkesine istinaden her türlü siyasi ve diplomatik araçlar kullanılarak, ülkelerin güvenlik alanındaki çıkarları dikkate alınarak mümkündür" vurgusu yapıldı.