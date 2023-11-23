https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-liderleri-minskte-kriz-durumuna-mudahale-sistemi-ile-ilgili-karara-imza-atti-1077722828.html
KGAÖ liderleri Minsk'te kriz durumuna müdahale sistemi ile ilgili karara imza attı
KGAÖ liderleri Minsk'te kriz durumuna müdahale sistemi ile ilgili karara imza attı
KGAÖ ülkeleri liderlerinin, örgütün kriz durumuna müdahale sistemini geliştirmeye yönelik önlemlere ilişkin Kolektif Güvenlik Konseyi'nin beyanını ve kararını... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T17:29+0300
2023-11-23T17:29+0300
2023-11-23T17:29+0300
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kgaö
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere KGAÖ ülkelerinin liderleri, örgütün kriz durumuna müdahale sistemini geliştirmeye yönelik önlemlere ilişkin Kolektif Güvenlik Konseyi'nin beyanını ve kararını da kapsayan bir dizi belgeyi imzaladı.KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, beyannamenin örgütün faaliyetlerinin temel ilkelerini vurgulamayı ve uluslararası güvenliğin güncel meselelerindeki pozisyonunu ortaya koymayı amaçladığını belirtti.Katılımcılar ayrıca aşağıdaki belgeleri kapsayan bir pakete de imza attı:Genel Sekreter Tasmagambetov’a göre KGAÖ, gelişiminin yeni bir aşamasına girdi.“Kuruluşumuz bölgesel askeri-siyasi örgüt olup, aynı zamanda küresel güvenliğin de bir parçasıyız. Görevimiz, örgütün barışı koruma bileşenini geliştirmektir. Genel olarak, KGAÖ’nün barışı koruma potansiyelinin gelecekte büyük talep göreceğine inanıyoruz” diyen Tasmagambetov, örgütün bir sonraki oturumunun önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde Astana’da yapılmasının planlandığı bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/putin-rusya-ve-kgao-ulkelerinin-terore-bakisini-anlatti-1077720603.html
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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, rusya, belarus, kırgızistan, kazakistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, rusya, belarus, kırgızistan, kazakistan
KGAÖ liderleri Minsk'te kriz durumuna müdahale sistemi ile ilgili karara imza attı
KGAÖ ülkeleri liderlerinin, örgütün kriz durumuna müdahale sistemini geliştirmeye yönelik önlemlere ilişkin Kolektif Güvenlik Konseyi'nin beyanını ve kararını da kapsayan bir dizi belgeye imza attıkları bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere KGAÖ ülkelerinin liderleri, örgütün kriz durumuna müdahale sistemini geliştirmeye yönelik önlemlere ilişkin Kolektif Güvenlik Konseyi'nin beyanını ve kararını da kapsayan bir dizi belgeyi imzaladı.
KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, beyannamenin örgütün faaliyetlerinin temel ilkelerini vurgulamayı ve uluslararası güvenliğin güncel meselelerindeki pozisyonunu ortaya koymayı amaçladığını belirtti.
Katılımcılar ayrıca aşağıdaki belgeleri kapsayan bir pakete de imza attı:
KGAÖ ordu birlikleri (kolektif kuvvetler) arasında transfer edilen malzeme ve sağlanan hizmetler için karşılıklı hesap işlerini yürütme prosedürüne ilişkin karar;
Örgütün Müşterek Karargahına ilişkin karar;
Kuruluşun sekretaryasında kota pozisyonlarının dağılımı hakkında karar;
Müşterek Karargah’ın yapısına ilişkin karar;
Kuruluşun 2024 yılına ait bütçesine ilişkin karar;
Kolektif Güvenlik Konseyi başkanlığına ve bir sonraki oturumunun düzenlenmesine ilişkin karar;
Ortak basın merkezine ilişkin genelge.
Genel Sekreter Tasmagambetov’a göre KGAÖ, gelişiminin yeni bir aşamasına girdi.
“Kuruluşumuz bölgesel askeri-siyasi örgüt olup, aynı zamanda küresel güvenliğin de bir parçasıyız. Görevimiz, örgütün barışı koruma bileşenini geliştirmektir. Genel olarak, KGAÖ’nün barışı koruma potansiyelinin gelecekte büyük talep göreceğine inanıyoruz” diyen Tasmagambetov, örgütün bir sonraki oturumunun önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde Astana’da yapılmasının planlandığı bilgisini verdi.