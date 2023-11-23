https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-liderleri-minskte-kriz-durumuna-mudahale-sistemi-ile-ilgili-karara-imza-atti-1077722828.html

KGAÖ liderleri Minsk'te kriz durumuna müdahale sistemi ile ilgili karara imza attı

KGAÖ liderleri Minsk'te kriz durumuna müdahale sistemi ile ilgili karara imza attı

KGAÖ ülkeleri liderlerinin, örgütün kriz durumuna müdahale sistemini geliştirmeye yönelik önlemlere ilişkin Kolektif Güvenlik Konseyi'nin beyanını ve kararını... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T17:29+0300

2023-11-23T17:29+0300

2023-11-23T17:29+0300

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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere KGAÖ ülkelerinin liderleri, örgütün kriz durumuna müdahale sistemini geliştirmeye yönelik önlemlere ilişkin Kolektif Güvenlik Konseyi'nin beyanını ve kararını da kapsayan bir dizi belgeyi imzaladı.KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, beyannamenin örgütün faaliyetlerinin temel ilkelerini vurgulamayı ve uluslararası güvenliğin güncel meselelerindeki pozisyonunu ortaya koymayı amaçladığını belirtti.Katılımcılar ayrıca aşağıdaki belgeleri kapsayan bir pakete de imza attı:Genel Sekreter Tasmagambetov’a göre KGAÖ, gelişiminin yeni bir aşamasına girdi.“Kuruluşumuz bölgesel askeri-siyasi örgüt olup, aynı zamanda küresel güvenliğin de bir parçasıyız. Görevimiz, örgütün barışı koruma bileşenini geliştirmektir. Genel olarak, KGAÖ’nün barışı koruma potansiyelinin gelecekte büyük talep göreceğine inanıyoruz” diyen Tasmagambetov, örgütün bir sonraki oturumunun önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde Astana’da yapılmasının planlandığı bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/putin-rusya-ve-kgao-ulkelerinin-terore-bakisini-anlatti-1077720603.html

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