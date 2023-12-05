https://sputniknews.com.tr/20231205/kizilay-genel-muduru-ibrahim-altan-istifa-etti-1078097689.html
Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti
Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti
Kızılay’ın Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu, “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına” karar verdi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T14:59+0300
2023-12-05T14:59+0300
2023-12-05T14:59+0300
türkiye
türk kızılayı
kızılay
istifa
emekli
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın 12 Mayıs’ta istifa etmesinin ardından şimdi de Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti.Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Kızılay Yönetim Kurulu, 3 Aralık tarihinde “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına ve bu makamda bulunan tüm yetkilerin Kızılay Genel Sekreterin devredilmesine” karar verildi.Bu kararından ardından da kurum içerisinde İbrahim Altan’ın “Emeklilik nedeniyle görevinden ayrıldığı” duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230512/kizilay-baskani-kerem-kinik-istifa-etti-1071001637.html
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türk kızılayı, kızılay, istifa, emekli
türk kızılayı, kızılay, istifa, emekli
Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti
Kızılay’ın Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu, “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına” karar verdi.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın 12 Mayıs’ta istifa etmesinin ardından şimdi de Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre
Kızılay Yönetim Kurulu, 3 Aralık tarihinde “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına ve bu makamda bulunan tüm yetkilerin Kızılay Genel Sekreterin devredilmesine” karar verildi.
Bu kararından ardından da kurum içerisinde İbrahim Altan’ın “Emeklilik nedeniyle görevinden ayrıldığı” duyuruldu.