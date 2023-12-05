https://sputniknews.com.tr/20231205/kizilay-genel-muduru-ibrahim-altan-istifa-etti-1078097689.html

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti

Kızılay’ın Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu, “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına” karar verdi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T14:59+0300

2023-12-05T14:59+0300

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türkiye

türk kızılayı

kızılay

istifa

emekli

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın 12 Mayıs’ta istifa etmesinin ardından şimdi de Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti.Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Kızılay Yönetim Kurulu, 3 Aralık tarihinde “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına ve bu makamda bulunan tüm yetkilerin Kızılay Genel Sekreterin devredilmesine” karar verildi.Bu kararından ardından da kurum içerisinde İbrahim Altan’ın “Emeklilik nedeniyle görevinden ayrıldığı” duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230512/kizilay-baskani-kerem-kinik-istifa-etti-1071001637.html

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