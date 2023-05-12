https://sputniknews.com.tr/20230512/kizilay-baskani-kerem-kinik-istifa-etti-1071001637.html
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T15:32+0300
2023-05-12T15:32+0300
2023-05-12T16:15+0300
türkiye
kerem kınık
istifa
kızılay
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.Yerine gelecek isim belli oldu2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.Sosyal medya hesabında değişiklikKerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogan-bay-bay-kemal-rusyaya-da-satasmaya-basladi-secimleri-rusya-yonlendiriyormus-utan-utan-1070998997.html
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kerem kınık istifa
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
15:32 12.05.2023 (güncellendi: 16:15 12.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.
Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.
Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.
Yerine gelecek isim belli oldu
2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.
Sosyal medya hesabında değişiklik
Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.