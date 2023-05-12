https://sputniknews.com.tr/20230512/kizilay-baskani-kerem-kinik-istifa-etti-1071001637.html

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T15:32+0300

2023-05-12T15:32+0300

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türkiye

kerem kınık

istifa

kızılay

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Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.Yerine gelecek isim belli oldu2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.Sosyal medya hesabında değişiklikKerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogan-bay-bay-kemal-rusyaya-da-satasmaya-basladi-secimleri-rusya-yonlendiriyormus-utan-utan-1070998997.html

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