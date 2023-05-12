Erdoğan: Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı, seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan

Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan. Ben de kalkıp Türkiye'deki seçimleri ABD İngiltere yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların hepsinin ruhlarını okudum.