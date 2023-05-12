https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogan-bay-bay-kemal-rusyaya-da-satasmaya-basladi-secimleri-rusya-yonlendiriyormus-utan-utan-1070998997.html
Erdoğan: Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı, seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan
Erdoğan: Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı, seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı, seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan" dedi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T15:51+0300
2023-05-12T15:51+0300
2023-05-12T16:23+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
ak parti
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti
recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti
Erdoğan: Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı, seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan
15:51 12.05.2023 (güncellendi: 16:23 12.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı, seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan. Ben de kalkıp Türkiye'deki seçimleri ABD İngiltere yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların hepsinin ruhlarını okudum.
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