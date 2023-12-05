https://sputniknews.com.tr/20231205/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1078095440.html
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Barajlarda doluluk oranları İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyük iller başta olmak üzere Türkiye genelinde güncellendi. Marmara Bölgesi'nde etkili... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T13:55+0300
2023-12-05T13:55+0300
2023-12-05T13:55+0300
yaşam
istanbul
baraj
kuraklık
sağanak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075266707_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b8e69c9b9f7d587747b9776ee41cad9b.jpg
İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, mega kentte etkili olan yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34.47'ye yükseldi.İklim krizi ve kuraklık nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 17.08'e kadar düşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231203/iski-acikladi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1078028612.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075266707_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_d5546be441f01f7085680b17bb0af838.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul'daki barajların doluluk oranları nasıl?,istanbul baraj doluluk,istanbul barajlarında ne kadar su kaldı,istanbul baraj doluluk oranı,iski baraj doluluk seviyesi
istanbul'daki barajların doluluk oranları nasıl?,istanbul baraj doluluk,istanbul barajlarında ne kadar su kaldı,istanbul baraj doluluk oranı,iski baraj doluluk seviyesi
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Barajlarda doluluk oranları İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyük iller başta olmak üzere Türkiye genelinde güncellendi. Marmara Bölgesi'nde etkili sağanak yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti.
İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, mega kentte etkili olan yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34.47'ye yükseldi.
İklim krizi ve kuraklık nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 17.08'e kadar düşmüştü.