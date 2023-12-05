https://sputniknews.com.tr/20231205/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1078095440.html

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Barajlarda doluluk oranları İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyük iller başta olmak üzere Türkiye genelinde güncellendi. Marmara Bölgesi'nde etkili... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T13:55+0300

2023-12-05T13:55+0300

2023-12-05T13:55+0300

yaşam

istanbul

baraj

kuraklık

sağanak

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İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, mega kentte etkili olan yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34.47'ye yükseldi.İklim krizi ve kuraklık nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 17.08'e kadar düşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231203/iski-acikladi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1078028612.html

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