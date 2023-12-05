https://sputniknews.com.tr/20231205/istanbulda-yasamanin-aylik-maliyeti-belli-oldu-1078110774.html
İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti belli oldu
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşamanın aylık maliyetini duyurdu. Asgari ücret ile ilgili gelişmeler gündemde yer alırken İstanbul'da yaşam maliyeti de... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T19:44+0300
2023-12-05T19:44+0300
2023-12-05T19:44+0300
ekonomi
istanbul
maliyet
aylık
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İstanbul Planlama Ajansı (IPA), İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetini araştırdı. Ajansın kasım ayı verilerine göre kentte aylık yaşam maliyeti 48 bin liraya yaklaştı.Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.48 artan İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3.35, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 72.10 oranında artış gösterdi.Buna göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 47 bin 493 lira olarak hesaplandı.Bir önceki yılın kasım ayına göre hanelerin en sık kullandığı ürünlere yönelik verilere de yer veren İstanbul Planlama Ajansı en dikkat çeken fiyat artışlarından birinin yüzde 173.59 ile zeytinde meydana geldiğini belirtti. Zeytini yüksek artış oranıyla tavuk eti ve çay izliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/enflasyon-asgari-ucreti-nasil-etkileyecek--1078077013.html
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istanbulda yaşamanın maliyeti ne kadar, istanbulda yaşamanın aylık maliyeti nedir, istanbulda yaşamanın aylık maliyeti belli oldu,
istanbulda yaşamanın maliyeti ne kadar, istanbulda yaşamanın aylık maliyeti nedir, istanbulda yaşamanın aylık maliyeti belli oldu,
İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti belli oldu
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşamanın aylık maliyetini duyurdu. Asgari ücret ile ilgili gelişmeler gündemde yer alırken İstanbul'da yaşam maliyeti de merak edilen bir konu oldu. Peki araştırmaya göre kasım ayının baz alındığı araştırmada bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.48 artışın olduğu İstanbul'da yaşamın maliyeti ne kadar?
İstanbul Planlama Ajansı (IPA), İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetini araştırdı. Ajansın kasım ayı verilerine göre kentte aylık yaşam maliyeti 48 bin liraya yaklaştı.
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.48 artan İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3.35, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 72.10 oranında artış gösterdi.
Buna göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 47 bin 493 lira olarak hesaplandı.
Bir önceki yılın kasım ayına göre hanelerin en sık kullandığı ürünlere yönelik verilere de yer veren İstanbul Planlama Ajansı
en dikkat çeken fiyat artışlarından birinin yüzde 173.59
ile zeytinde meydana geldiğini belirtti. Zeytini yüksek artış oranıyla tavuk eti ve çay izliyor.