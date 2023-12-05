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İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması sürüyor: 'Çok utanç verici bir akşam yaşandı'
İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması sürüyor: 'Çok utanç verici bir akşam yaşandı'
Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir konsere rüzgar nedeniyle çıkmamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Böyle... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T10:37+0300
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yaşam
melike şahin
konser
ibb
iptal
rüzgar
karalama kampanyası
linç
şarkıcı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, öğretmenler için cumartesi günü Artİstanbul Feshane’de Melike Şahin konseri organize etti. Öğretmenler, konserin yapılacağı alana uzun kuyruklarda bekledikten sonra girdi ve konser alanında beklerken iptal haberi geldi.Şahin "ortak bir karar" diyerek iptal kararını duyurdu. Daha sonra İBB Kültür’den yapılan açıklamada Şahin’in "rüzgar" iddiası yalanlandı ve “Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin’in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız” denildi.Melike Şahin, yaşanan tartışmaların ardından Instagram hesabı üzerinden bir video yayımlayarak olayı kendi tarafından anlattı.Şahin videoda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231203/ibb-ile-melike-sahin-arasinda-konser-iptali-atismasi-zincirleme-acemilik-1078035624.html
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melike şahin, konser, ibb, iptal, rüzgar, karalama kampanyası, linç, şarkıcı
melike şahin, konser, ibb, iptal, rüzgar, karalama kampanyası, linç, şarkıcı

İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması sürüyor: 'Çok utanç verici bir akşam yaşandı'

10:37 05.12.2023
© İHA / IHAMelike Şahin
Melike Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA / IHA
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Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir konsere rüzgar nedeniyle çıkmamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum" diyen Şahin, hedef tahtasına oturtulduğunu ifade etti, öğretmenlerden özür diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, öğretmenler için cumartesi günü Artİstanbul Feshane’de Melike Şahin konseri organize etti. Öğretmenler, konserin yapılacağı alana uzun kuyruklarda bekledikten sonra girdi ve konser alanında beklerken iptal haberi geldi.
Şahin "ortak bir karar" diyerek iptal kararını duyurdu. Daha sonra İBB Kültür’den yapılan açıklamada Şahin’in "rüzgar" iddiası yalanlandı ve “Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin’in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız” denildi.
Melike Şahin, yaşanan tartışmaların ardından Instagram hesabı üzerinden bir video yayımlayarak olayı kendi tarafından anlattı.
Şahin videoda şu ifadeleri kullandı:
"Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgi ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle onun hatası bunun hatası… Evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim. Ama size yansıtıldığı gibi ‘rüzgar esti sahneye’ çıkmadı gibi bir şey yok. Sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparleörler, enstrümanlar… Rüzgar vurduğu zaman bunların uçtuğu ve hepsinin sallandığı… Can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyicilerden bundan zarar görebilirdi. Herhangi birisinin üzerine yıkılabilirdi. Gün boyunca ekibim can güvenliği temalı bir iletişim tutturmaya çalışmışken karşı tarafın tepkisi, yaptığı açıklama gerçekten beni çok şaşırttı ve üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Benim bu konuyla alakam bile yok. Hakikaten o açıklamayı o üslupla yazan kişiye gerçekten teessüf ederim. Bu konuda ben çok konuşurum ama bir yerde kendimi durdurmaya çalışıyorum. Yani sizin anladığınız gibi bir şımarıkça bir sebepten konsere çıkmadım gibi bir durum yok. Olamaz zaten böyle bir şey. Biz sabah bayram günü gibi yaşasın bir bugün konsere çıkacağız diye dört dönüyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. Zaten günlerdir moralim yerlerde. Dinleyenlerimden çok özür diliyorum. İsmim böyle bir skandalla anıldığı için çok kötü hissediyorum. Bu kadar emekle özveriyle işlemişim örmüşüm büyütmüşüm kariyerimi. Gerçekten çok utanç verici bir akşam yaşandı. Telafi yollarımızı buluruz atlatırız. Çok üzgün olduğumu belirtmek istedim. Geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ederim. Çok üzgünüm.”
Melike Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
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İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması: 'Zincirleme acemilik'
3 Aralık, 17:40
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