İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması: 'Zincirleme acemilik'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya'dan Batı'ya İsrail tepkisi: Çifte standart uygulanıyor
07:00
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:32
6 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna’nın 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok’
07:45
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı politikacı: ‘Rusya, savaşı bitirmeye hazırdı. Devreye Boris Johnson girdi’
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
08:34
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı Bakan: ‘Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor’
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu için ‘kimyasal silah’ iddiası
09:29
2 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu ilk 10 ayda 49.8 arttı
10:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
11:17
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: AB’nin, Rusya’ya yönelik yaptırım planlarını bozacağız
11:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadı
12:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Türkiye, doğalgaz transfer merkezinin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: ‘İsrail istihbaratı Hamas'ın saldırı planlarından haberdardı’
16:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya - Çin arasında yeni rekor
17:16
1 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor
18:16
3 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor’
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
19:16
7 dk
SESLİ HABER
‘New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı’
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den NATO'nun 'askeri Schengen' planlarına yanıt
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Google'ın sinir ağı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotoğrafının sahte olduğunu söyledi
09:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor’
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: F-16’ların kaderi Ukrayna’da imha edilen diğer uçaklar ile aynı
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimciden AB açıklaması: ABD’nin kullandığı bir araç haline geldiğini anlamaya başladı
10:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Bazı AB üyeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların yumuşatılmasını istiyor’
11:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti
12:18
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
6 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor’
12:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yetkin bir askeri liderlik yok
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Batı'nın Wilders korkusu: Büyük kabus
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: ‘ABD, Türkiye'den yaptırımlara uymasını isteyecek’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı, Muhafazakarları ‘Ukrayna’ya ihanet etmekle’ suçladı
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ABD yorumu: ‘Ankara’ya duyduğu tam düşmanlığı sergiledi’
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231203/ibb-ile-melike-sahin-arasinda-konser-iptali-atismasi-zincirleme-acemilik-1078035624.html
İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması: 'Zincirleme acemilik'
İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması: 'Zincirleme acemilik'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği öğretmenlere özel konserde sahne alacak olan şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T17:40+0300
2023-12-03T17:42+0300
yaşam
melike şahin
şarkıcı
konser
ibb
iptal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078035466_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_17d7e9653505675cbd0b0546ae512b8b.jpg
Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmadı.3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi.Melike Şahin'den ilk açıklamaSahneye çıkmayan Melike Şahin, Instagram hesabından, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam. Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için" açıklamasında bulundu.'Güvence verdik ikna olmadı'İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız" denildi.İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama üzerine Şahin'i temsil eden ekipten bir açıklama geldi."Bu açıklama İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından konuya dair yaptığı paylaşımın ardından zorunlu hale geldiği için, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır" diye başlayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Zincirleme acemilik'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078035466_78:0:1358:960_1920x0_80_0_0_ce6a11a9e361632e9e8305de0aae08ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
melike şahin konser iptal,ibb melike şahin,melike şahin öğretmen
melike şahin konser iptal,ibb melike şahin,melike şahin öğretmen

İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması: 'Zincirleme acemilik'

17:40 03.12.2023 (güncellendi: 17:42 03.12.2023)
© İHA / IHAMelike Şahin
Melike Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
© İHA / IHA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği öğretmenlere özel konserde sahne alacak olan şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı. Saatlerce konser alanında bekleyen öğretmenler şarkıcıya tepki gösterdi. Önce Melike Şahin'den, ardından İBB'den açıklama geldi. Şahin'in menajerlik şirketinden yeni bir açıklama yapıldı.
Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmadı.
3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi.

Melike Şahin'den ilk açıklama

Sahneye çıkmayan Melike Şahin, Instagram hesabından, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam. Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için" açıklamasında bulundu.

'Güvence verdik ikna olmadı'

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız" denildi.
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama üzerine Şahin'i temsil eden ekipten bir açıklama geldi.
"Bu açıklama İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından konuya dair yaptığı paylaşımın ardından zorunlu hale geldiği için, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır" diye başlayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Temsilcisi olduğumuz Melike Şahin’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dün akşam Feshane’de gerçekleşmesi planlanan konseri için günün erken saatlerinden itibaren konserin yapılabilmesi için ekipçe elimizden geleni yaptık. Gün boyunca belirli sürelerle 70-80 km arasında anlık vuruşlarla ortaya çıkan şiddetli rüzgarların; sahnede bulunan ekipman, ışıklar, led ekran ve en önemlisi ana yapıyı bile sallayacak noktaya getirmesi,hem seyirciyi hem de sahnede bulunan ekibi tehlikeye atabilecek riskteydi. Hiçbir konserin insan hayatından önemli olmadığını düşünerek saat 16.00’da konseri ileri bir tarihe erteleme kararımızı ilgili yetkililerle paylaştık. Bu bağlamda konseri dinlemeye gelen müzikseverlerin geç bilgilendirilmiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Konserin ertelenmesi kararımızı hiçe sayarak bu bilgiyi, bu denli geç açıklayan ve konsere gelen dinleyicilerin mağduriyetini daha da artıran yüklenici firma yetkililerini ve İBB Kültür Sanat Daire Başkanlığı’nın alandaki temsilcilerini hem sanatçımız Melike Şahin’i hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni zor duruma düşürdükleri için kınıyoruz."

'Zincirleme acemilik'

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanata yaklaşımını ve kültür endüstrisine katkılarını takdirle izleyen bir ekip olarak, bugün bize yaşatılan zincirleme acemiliklerin birkaç kişiden kaynaklandığını ve Büyükşehir Belediyesi’ne mâl edilemeyeceğini, benzer şekilde bu kararı sanatçımız Melike Şahin almış gibi göstermenin de asla doğru olmadığını belirtmek istiyoruz. Konseri ertelemek sanatçımızdan bağımsız alınmış, tamamen teknik bir karardı ve bu kararı tedarikçi firmaların ve prodüksiyon ekiplerimizin görüşünü aldıktan sonra verdik. Bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğunun en önemli göstergelerinden biri de o ülkede insan hayatına verilen değerdir. Buradan bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden farklı bir yerde olmadığımıza inanıyoruz. Konsere gelen tüm öğretmenlerimizin ve müzikseverlerin yaşadığı mağduriyetten ötürü derin bir üzüntü duyduğumuzu tekrar belirtmek isteriz."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала