https://sputniknews.com.tr/20231203/ibb-ile-melike-sahin-arasinda-konser-iptali-atismasi-zincirleme-acemilik-1078035624.html

İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması: 'Zincirleme acemilik'

İBB ile Melike Şahin arasında konser iptali atışması: 'Zincirleme acemilik'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği öğretmenlere özel konserde sahne alacak olan şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T17:40+0300

2023-12-03T17:40+0300

2023-12-03T17:42+0300

yaşam

melike şahin

şarkıcı

konser

ibb

iptal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078035466_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_17d7e9653505675cbd0b0546ae512b8b.jpg

Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmadı.3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi.Melike Şahin'den ilk açıklamaSahneye çıkmayan Melike Şahin, Instagram hesabından, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam. Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için" açıklamasında bulundu.'Güvence verdik ikna olmadı'İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız" denildi.İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama üzerine Şahin'i temsil eden ekipten bir açıklama geldi."Bu açıklama İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından konuya dair yaptığı paylaşımın ardından zorunlu hale geldiği için, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır" diye başlayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Zincirleme acemilik'

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

melike şahin konser iptal,ibb melike şahin,melike şahin öğretmen