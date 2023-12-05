https://sputniknews.com.tr/20231205/friends-dizisinin-stari-matthew-perrynin-eski-sevgilisi-julia-roberts-sessizligini-bozdu--1078087476.html
Friends dizisinin starı Matthew Perry'nin eski sevgilisi Julia Roberts sessizliğini bozdu
Friends dizisinin starı Matthew Perry'nin eski sevgilisi Julia Roberts sessizliğini bozdu
Oscar ödüllü Julia Roberts, 28 Ekim'de hayatını kaybeden Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T11:37+0300
2023-12-05T11:37+0300
2023-12-05T11:46+0300
yaşam
matthew perry
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dizi
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netflix türkiye
julia roberts
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Friends dizisinin sevilen oyuncusu Matthew Perry'nin hayatını kaybetmesi ardından, bir dönem Perry ile kısa da olsa ilişki yaşayan ünlü Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts, meslektaşının ani ölümü hakkında ilk defa konuştu. Entertainment Tonight'a konuşan Roberts, "Bu kadar genç birinin aniden vefat etmesi yürek parçalayıcı. Bence bu hepimizin sahip olduklarımızın kıymetini bilmemize ve elimizden geldiğince olumlu bir şekilde ilerlemeye devam etmemize yardımcı oluyor" dedi. Perry: Roberts için yeterli değildimMatthew Perry, geçmişte Roberts ile ayrılıkları hakkında "Julia Roberts'la çıkmak benim için çok fazlaydı. Benden ayrılacağından sürekli emindim. Neden yapmasın? Yeterli değildim; Asla yeterli olamadım; Kırılmıştım, eğilmiştim ve sevilemez durumdaydım. Bu yüzden onu kaybetmenin kaçınılmaz ıstırabıyla yüzleşmek yerine, güzel ve zeki Julia Roberts'tan ayrıldım.Yüzündeki şaşkınlık ifadesini tarif edemem" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231029/friends-dizisinin-unlu-oyuncusu-hayatini-kaybetti-1076832899.html
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matthew perry, friends, dizi, netflix, netflix türkiye, julia roberts, oscar
Friends dizisinin starı Matthew Perry'nin eski sevgilisi Julia Roberts sessizliğini bozdu
11:37 05.12.2023 (güncellendi: 11:46 05.12.2023)
Oscar ödüllü Julia Roberts, 28 Ekim'de hayatını kaybeden Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu.
Friends dizisinin sevilen oyuncusu Matthew Perry'nin hayatını kaybetmesi ardından, bir dönem Perry ile kısa da olsa ilişki yaşayan ünlü Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts, meslektaşının ani ölümü hakkında ilk defa konuştu.
Entertainment Tonight'a konuşan Roberts, "Bu kadar genç birinin aniden vefat etmesi yürek parçalayıcı. Bence bu hepimizin sahip olduklarımızın kıymetini bilmemize ve elimizden geldiğince olumlu bir şekilde ilerlemeye devam etmemize yardımcı oluyor" dedi.
Perry: Roberts için yeterli değildim
Matthew Perry, geçmişte Roberts ile ayrılıkları hakkında "Julia Roberts'la çıkmak benim için çok fazlaydı. Benden ayrılacağından sürekli emindim. Neden yapmasın? Yeterli değildim; Asla yeterli olamadım; Kırılmıştım, eğilmiştim ve sevilemez durumdaydım. Bu yüzden onu kaybetmenin kaçınılmaz ıstırabıyla yüzleşmek yerine, güzel ve zeki Julia Roberts'tan ayrıldım.Yüzündeki şaşkınlık ifadesini tarif edemem" demişti.