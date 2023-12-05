https://sputniknews.com.tr/20231205/friends-dizisinin-stari-matthew-perrynin-eski-sevgilisi-julia-roberts-sessizligini-bozdu--1078087476.html

Friends dizisinin starı Matthew Perry'nin eski sevgilisi Julia Roberts sessizliğini bozdu

Friends dizisinin starı Matthew Perry'nin eski sevgilisi Julia Roberts sessizliğini bozdu

Oscar ödüllü Julia Roberts, 28 Ekim'de hayatını kaybeden Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T11:37+0300

2023-12-05T11:37+0300

2023-12-05T11:46+0300

yaşam

matthew perry

friends

dizi

netflix

netflix türkiye

julia roberts

oscar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078087217_0:0:3350:1884_1920x0_80_0_0_e1d420a5b694a311bf5ec05603ace228.jpg

Friends dizisinin sevilen oyuncusu Matthew Perry'nin hayatını kaybetmesi ardından, bir dönem Perry ile kısa da olsa ilişki yaşayan ünlü Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts, meslektaşının ani ölümü hakkında ilk defa konuştu. Entertainment Tonight'a konuşan Roberts, "Bu kadar genç birinin aniden vefat etmesi yürek parçalayıcı. Bence bu hepimizin sahip olduklarımızın kıymetini bilmemize ve elimizden geldiğince olumlu bir şekilde ilerlemeye devam etmemize yardımcı oluyor" dedi. Perry: Roberts için yeterli değildimMatthew Perry, geçmişte Roberts ile ayrılıkları hakkında "Julia Roberts'la çıkmak benim için çok fazlaydı. Benden ayrılacağından sürekli emindim. Neden yapmasın? Yeterli değildim; Asla yeterli olamadım; Kırılmıştım, eğilmiştim ve sevilemez durumdaydım. Bu yüzden onu kaybetmenin kaçınılmaz ıstırabıyla yüzleşmek yerine, güzel ve zeki Julia Roberts'tan ayrıldım.Yüzündeki şaşkınlık ifadesini tarif edemem" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231029/friends-dizisinin-unlu-oyuncusu-hayatini-kaybetti-1076832899.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

matthew perry, friends, dizi, netflix, netflix türkiye, julia roberts, oscar