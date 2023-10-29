https://sputniknews.com.tr/20231029/friends-dizisinin-unlu-oyuncusu-hayatini-kaybetti-1076832899.html
Friends dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti
Friends dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti
Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, hayatını kaybetti. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T10:09+0300
2023-10-29T10:09+0300
2023-10-29T10:10+0300
yaşam
friends
öldü
oyuncu
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ABD basınındaki haberlere göre, klasikleşen sitcom dizisi Friends'in 'Chandler Bing'i olarak hafızalara kazınan Perry, Los Angeles'taki dairesinde ölü bulundu.54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.Amerikan film şirketi Warner Bros'dan yapılan yazılı açıklamada, Perry'nin şirketin çok önemli bir ismi olduğu belirtildi.Açıklamada, "Bu üzücü günde ailesine, sevenlerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" ifadeleri yer aldı.Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de çıkan biyografisinde uzun yıllar süren bağımlılık mücadelesine de değinmişti.Friends dizisi, 1994 ve 2004 yıllarında NBC televizyon kanalında yayınlanmış ve bu dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelmişti.
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matthew perry kimdir, matthew perry öldü mü, matthew perry kaç yaşında öldü, friends dizisi ünlü oyuncu öldü, chandler bing öldü
matthew perry kimdir, matthew perry öldü mü, matthew perry kaç yaşında öldü, friends dizisi ünlü oyuncu öldü, chandler bing öldü
Friends dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti
10:09 29.10.2023 (güncellendi: 10:10 29.10.2023) Abone ol
Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, hayatını kaybetti.
ABD basınındaki haberlere göre, klasikleşen sitcom dizisi Friends'in 'Chandler Bing'i olarak hafızalara kazınan Perry, Los Angeles'taki dairesinde ölü bulundu.
54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.
Amerikan film şirketi Warner Bros'dan yapılan yazılı açıklamada, Perry'nin şirketin çok önemli bir ismi olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu üzücü günde ailesine, sevenlerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" ifadeleri yer aldı.
Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de çıkan biyografisinde uzun yıllar süren bağımlılık mücadelesine de değinmişti.
Friends dizisi, 1994 ve 2004 yıllarında NBC televizyon kanalında yayınlanmış ve bu dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelmişti.