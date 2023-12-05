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Fransa'da tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yasaklanıyor
Fransa'da tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yasaklanıyor
Fransa Ulusal Meclisinde, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayan tasarı oy birliğiyle kabul edildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
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fransa
sigara
sigara içmek
elektronik sigara
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi milletvekili Michel Lauzzana ve Ekolojistler Partisinden Francesca Pasquini tarafından Ulusal Meclise sunulan tasarı, oylama sırasında mecliste bulunan 104 milletvekilinin tümünün evet oyunu aldı. Kabul edilen yasa tasarısı ile 'Puff Bar' olarak da bilinen kullan-at elektronik sigaraların satışına yasak getirilmesi hedefleniyor.Avrupa Komisyonunun 6 ay içinde tasarıya ilişkin fikrini bildirmesinin ve tasarının Senato'da görüşülmesinin ardından, 2024 yaz sonuna kadar yasağın hayata geçirilmesi bekleniyor.'Tütünle mücadele ulusal planı' dahilinde yasaklanacak Başbakan Elisabeth Borne daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigaraların 18 yaş altı gençlerde kullanımının arttığına dikkati çekmiş ve 'tütünle mücadele ulusal planı' kapsamında bu sigaraların da yasaklanmasını gündeme getirmişti. Borne, tütün oranının düşük olması ile pazarlanan ürünlerin, gençlere "sigara kullanma alışkanlığı" kazandırdığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.Fransa Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau da ülkedeki plajlar ve ormanlarda sigara kullanımının yasaklanacağını bildirmişti.
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fransa, sigara, sigara içmek, elektronik sigara, genç
fransa, sigara, sigara içmek, elektronik sigara, genç

Fransa'da tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yasaklanıyor

13:34 05.12.2023 (güncellendi: 13:35 05.12.2023)
© AFP 2023 / JOEL SAGETElektronik sigara
Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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Fransa Ulusal Meclisinde, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi milletvekili Michel Lauzzana ve Ekolojistler Partisinden Francesca Pasquini tarafından Ulusal Meclise sunulan tasarı, oylama sırasında mecliste bulunan 104 milletvekilinin tümünün evet oyunu aldı. Kabul edilen yasa tasarısı ile 'Puff Bar' olarak da bilinen kullan-at elektronik sigaraların satışına yasak getirilmesi hedefleniyor.
Avrupa Komisyonunun 6 ay içinde tasarıya ilişkin fikrini bildirmesinin ve tasarının Senato'da görüşülmesinin ardından, 2024 yaz sonuna kadar yasağın hayata geçirilmesi bekleniyor.

'Tütünle mücadele ulusal planı' dahilinde yasaklanacak

Başbakan Elisabeth Borne daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigaraların 18 yaş altı gençlerde kullanımının arttığına dikkati çekmiş ve 'tütünle mücadele ulusal planı' kapsamında bu sigaraların da yasaklanmasını gündeme getirmişti. Borne, tütün oranının düşük olması ile pazarlanan ürünlerin, gençlere "sigara kullanma alışkanlığı" kazandırdığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Fransa Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau da ülkedeki plajlar ve ormanlarda sigara kullanımının yasaklanacağını bildirmişti.
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