https://sputniknews.com.tr/20231205/ekonomi-uzmani-masumova-dogalgaz-dagitim-merkezi-turkiye-ekonomisinin-gelisimine-katki-saglayacak-1078114739.html

Ekonomi uzmanı Masumova: Doğalgaz dağıtım merkezi Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak

Ekonomi uzmanı Masumova: Doğalgaz dağıtım merkezi Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak

Rusya lideri Putin’in, Türkiye’yle ilişkilerin iyi düzeyde olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren ekonomi uzmanı Masumova, liderlerden gelen olumlu dürtüler... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T22:54+0300

2023-12-05T22:54+0300

2023-12-05T22:54+0300

görüş

doç. dr. nigar masumova

rusya

vladimir plahotnyuk

kremlin

kremlin

kremlin sarayı

türkiye

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de düzenlenen güven mektuplarını kabul etme töreninde, Türkiye ile ilişkilerin enerji sektörü dahil iyi düzeyde olduğunu söyledi. Gerçekten de Rusya ve Türkiye, tüm dış engellere rağmen ikili ilişkilerde uygun gelişme düzeyini korumaya devam ediyor.Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Nigar Masumova, Sputnik’e demecinde, Rusya ve Türkiye arasında yakın işbirliğinin kurulduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:İlgi çeken alanlardan birinin maliye olduğunu söyleyen Masumova, “Maliyede İslami bankacılığa dikkat vermekte fayda var. Türkiye bu alanda geniş deneyime sahip ve bunu küçük ve orta ölçekli işletmelerde aktif olarak kullanıyor. Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan’da İslami bankacılık geliştiren Rusya’nın da bu konuda bazı deneyimleri var. Rusya, bu konuda Türkiye ile iş birliği yaparak bu araçları ülkenin diğer bölgelerinde de geliştirmeyi planlıyor” ifadesini kullandı.Enerji sektörünün iki ülke için “temellerin temeli” olduğunu kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Böyle yüksek seviyedeki işbirliğinin şaşırtıcı olduğunu söyleyen Masumova, “Türkiye oldukça siyasallaşmış bir ülke olmasına rağmen Rusya ile ilişkilerde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Orta vadede ilişkiler gelişmeye devam edecek. Temelimiz köklü ve güçlü. Bu temel üzerinde yeni bağlar inşa etmeye devam edeceğiz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231204/putin-rusya-turkiye-iliskileri-enerji-isbirligi-dahil-iyi-duzeyde-1078069094.html

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Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

doç. dr. nigar masumova, rusya, vladimir plahotnyuk, kremlin, kremlin, kremlin sarayı, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı