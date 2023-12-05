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https://sputniknews.com.tr/20231205/ekonomi-uzmani-masumova-dogalgaz-dagitim-merkezi-turkiye-ekonomisinin-gelisimine-katki-saglayacak-1078114739.html
Ekonomi uzmanı Masumova: Doğalgaz dağıtım merkezi Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak
Ekonomi uzmanı Masumova: Doğalgaz dağıtım merkezi Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak
Rusya lideri Putin’in, Türkiye’yle ilişkilerin iyi düzeyde olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren ekonomi uzmanı Masumova, liderlerden gelen olumlu dürtüler... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T22:54+0300
2023-12-05T22:54+0300
görüş
doç. dr. nigar masumova
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de düzenlenen güven mektuplarını kabul etme töreninde, Türkiye ile ilişkilerin enerji sektörü dahil iyi düzeyde olduğunu söyledi. Gerçekten de Rusya ve Türkiye, tüm dış engellere rağmen ikili ilişkilerde uygun gelişme düzeyini korumaya devam ediyor.Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Nigar Masumova, Sputnik’e demecinde, Rusya ve Türkiye arasında yakın işbirliğinin kurulduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:İlgi çeken alanlardan birinin maliye olduğunu söyleyen Masumova, “Maliyede İslami bankacılığa dikkat vermekte fayda var. Türkiye bu alanda geniş deneyime sahip ve bunu küçük ve orta ölçekli işletmelerde aktif olarak kullanıyor. Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan’da İslami bankacılık geliştiren Rusya’nın da bu konuda bazı deneyimleri var. Rusya, bu konuda Türkiye ile iş birliği yaparak bu araçları ülkenin diğer bölgelerinde de geliştirmeyi planlıyor” ifadesini kullandı.Enerji sektörünün iki ülke için “temellerin temeli” olduğunu kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Böyle yüksek seviyedeki işbirliğinin şaşırtıcı olduğunu söyleyen Masumova, “Türkiye oldukça siyasallaşmış bir ülke olmasına rağmen Rusya ile ilişkilerde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Orta vadede ilişkiler gelişmeye devam edecek. Temelimiz köklü ve güçlü. Bu temel üzerinde yeni bağlar inşa etmeye devam edeceğiz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/putin-rusya-turkiye-iliskileri-enerji-isbirligi-dahil-iyi-duzeyde-1078069094.html
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doç. dr. nigar masumova, rusya, vladimir plahotnyuk, kremlin, kremlin, kremlin sarayı, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
doç. dr. nigar masumova, rusya, vladimir plahotnyuk, kremlin, kremlin, kremlin sarayı, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı

Ekonomi uzmanı Masumova: Doğalgaz dağıtım merkezi Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak

22:54 05.12.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Rusya lideri Putin’in, Türkiye’yle ilişkilerin iyi düzeyde olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren ekonomi uzmanı Masumova, liderlerden gelen olumlu dürtüler ve ekonomik bağların, ülkeleri birbirine bağlayan güçlü sütunlar olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de düzenlenen güven mektuplarını kabul etme töreninde, Türkiye ile ilişkilerin enerji sektörü dahil iyi düzeyde olduğunu söyledi. Gerçekten de Rusya ve Türkiye, tüm dış engellere rağmen ikili ilişkilerde uygun gelişme düzeyini korumaya devam ediyor.
Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Nigar Masumova, Sputnik’e demecinde, Rusya ve Türkiye arasında yakın işbirliğinin kurulduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Olumsuz dış duruma rağmen Türkiye, özellikle ikili ticaret alanında önemli ortağımız olarak kalıyor. Ülkelerimiz arasındaki ticaret giderek büyüyor. Oldukça iddialı hedef de belirlendi, yaklaşık 100 milyar dolar. En yakın gelecekte bu rakama ulaşacağımıza eminim. Rusya genel olarak Türkiye’ye petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarını sağlıyor, Türkiye de Rusya’ya hazır ürünler tedarik ediyor. Ancak daha büyük istikrar için ticareti çeşitlendirmemiz gerekiyor. Gerçi Batı’nın yaptırımlarına rağmen ticaretimiz büyümeye devam ediyor. Büyük ölçüde Türkiye gibi ülkeler sayesinde Rusya ekonomik yaptırımların olumsuz sonuçlarını yaşamıyor.”
İlgi çeken alanlardan birinin maliye olduğunu söyleyen Masumova, “Maliyede İslami bankacılığa dikkat vermekte fayda var. Türkiye bu alanda geniş deneyime sahip ve bunu küçük ve orta ölçekli işletmelerde aktif olarak kullanıyor. Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan’da İslami bankacılık geliştiren Rusya’nın da bu konuda bazı deneyimleri var. Rusya, bu konuda Türkiye ile iş birliği yaparak bu araçları ülkenin diğer bölgelerinde de geliştirmeyi planlıyor” ifadesini kullandı.
Enerji sektörünün iki ülke için “temellerin temeli” olduğunu kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Enerji sektöründe uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Türkiye, Rusya'dan doğalgaz alımında Çin’i geride bıraktı. Türkiye’de gaz dağıtım merkezi sayesinde, Batı ülkelerinin yaptırımlarına uğrayan gazımızı satabiliriz. Rusya gazını satacak yeni ortaklar bulabilir, böylece kendi ve Türkiye’nin ekonomisini geliştirebilir.”
Böyle yüksek seviyedeki işbirliğinin şaşırtıcı olduğunu söyleyen Masumova, “Türkiye oldukça siyasallaşmış bir ülke olmasına rağmen Rusya ile ilişkilerde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Orta vadede ilişkiler gelişmeye devam edecek. Temelimiz köklü ve güçlü. Bu temel üzerinde yeni bağlar inşa etmeye devam edeceğiz” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
DÜNYA
Putin: Rusya-Türkiye ilişkileri enerji işbirliği dahil iyi düzeyde
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