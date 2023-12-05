https://sputniknews.com.tr/20231205/deniz-tasimaciligi-saatlerine-duzenleme-vapur-seferleri-iptal-mi-sehir-hatlari-calisiyor-mu-1078091007.html
Deniz taşımacılığı saatlerine düzenleme: Vapur seferleri iptal mi, Şehir Hatları çalışıyor mu?
Deniz taşımacılığı saatlerine düzenleme: Vapur seferleri iptal mi, Şehir Hatları çalışıyor mu?
Vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği merak konusu olurken Şehir Hatları'ndan konuya dair bir son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan duyuruya göre... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:39+0300
2023-12-05T12:39+0300
2023-12-05T12:41+0300
vapur
iptal
istanbul
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
deniz
fırtına
yaşam
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İşe ve okula gidenler, 5 Aralık günü dışarıda olacaklar için İstanbul Şehir Hatları'ndan konuya dair olarak açıklama yapıldı. Vapur seferleri hakkında Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20231205/meteorolojiden-son-dakika-saganak-yagmur-alarmi-bugun-hava-nasil-olacak--1078076159.html
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vapur saatleri, vapur seferleri, istanbul vapur seferleri, vapur seferleri iptal mi, şehir hatları çalışıyor mu
vapur saatleri, vapur seferleri, istanbul vapur seferleri, vapur seferleri iptal mi, şehir hatları çalışıyor mu
Deniz taşımacılığı saatlerine düzenleme: Vapur seferleri iptal mi, Şehir Hatları çalışıyor mu?
12:39 05.12.2023 (güncellendi: 12:41 05.12.2023)
Vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği merak konusu olurken Şehir Hatları'ndan konuya dair bir son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan duyuruya göre Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.
İşe ve okula gidenler, 5 Aralık günü dışarıda olacaklar için İstanbul Şehir Hatları'ndan konuya dair olarak açıklama yapıldı.
Vapur seferleri hakkında Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.
Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Bilgilerinize sunarız."
Vapur saatleri değişen hatların yeni zamanları
Bebek
Kalkış
Küçüksu
Kalkış
Anadolu Hisarı
Kalkış
Bebek
Varış
07:00
07:10
07:15
07:25
07:30
07:40
07:45
07:55
08:00
08:10
08:15
08:25
08:30
08:40
08:45
08:55
09:00
09:10
09:15
09:25
09:30
09:40
09:45
09:55
10:00
10:10
10:15
10:25
10:30
10:40
10:45
10:55
11:00
11:10
11:15
11:25
11:30
11:40
11:45
11:55
12:00
12:10
12:15
12:25
12:30
12:40
12:45
12:55
13:00
13:10
13:15
13:25
13:30
13:40
13:45
13:55