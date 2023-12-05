https://sputniknews.com.tr/20231205/deniz-tasimaciligi-saatlerine-duzenleme-vapur-seferleri-iptal-mi-sehir-hatlari-calisiyor-mu-1078091007.html

Deniz taşımacılığı saatlerine düzenleme: Vapur seferleri iptal mi, Şehir Hatları çalışıyor mu?

Deniz taşımacılığı saatlerine düzenleme: Vapur seferleri iptal mi, Şehir Hatları çalışıyor mu?

Vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği merak konusu olurken Şehir Hatları'ndan konuya dair bir son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan duyuruya göre... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T12:39+0300

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vapur

iptal

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deniz

fırtına

yaşam

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İşe ve okula gidenler, 5 Aralık günü dışarıda olacaklar için İstanbul Şehir Hatları'ndan konuya dair olarak açıklama yapıldı. Vapur seferleri hakkında Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20231205/meteorolojiden-son-dakika-saganak-yagmur-alarmi-bugun-hava-nasil-olacak--1078076159.html

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