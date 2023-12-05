https://sputniknews.com.tr/20231205/belgorod-bolgesinde-3-iha-dusuruldu-1078114123.html
Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA düşürüldü
Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA düşürüldü
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgodor Bölgesi’nde uçak tipi üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, olayda kimsenin etkilenmediği belirtildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T21:56+0300
2023-12-05T21:56+0300
2023-12-05T21:56+0300
ukrayna krizi
belgorod
iha
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram'dan, “Bölgemizin Belgorod ilçesinde hava savunma devriye girdi, 3 uçak tipi İHA düşürüldü. Ön belirlemelere göre etkilenen yok” paylaşımında bulundu.İHA parçalarının yere düşerken bir otomobile zarar verdiğini belirten Gladkov, arazi incelemelerinin devam ettiğini kaydetti.‘3 İHA daha ele geçirildi’Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA’nın düşürüldüğünü doğruladı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “5 Aralık saat 20.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Belgorod Bölgesi’nde 3 Ukrayna insansız hava aracını yok etti ve üç aracı daha ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
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belgorod, iha, rusya, rusya savunma bakanlığı
belgorod, iha, rusya, rusya savunma bakanlığı
Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA düşürüldü
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgodor Bölgesi’nde uçak tipi üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, olayda kimsenin etkilenmediği belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram'dan, “Bölgemizin Belgorod ilçesinde hava savunma devriye girdi, 3 uçak tipi İHA düşürüldü. Ön belirlemelere göre etkilenen yok” paylaşımında bulundu.
İHA parçalarının yere düşerken bir otomobile zarar verdiğini belirten Gladkov, arazi incelemelerinin devam ettiğini kaydetti.
‘3 İHA daha ele geçirildi’
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA’nın düşürüldüğünü doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “5 Aralık saat 20.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Belgorod Bölgesi’nde 3 Ukrayna insansız hava aracını yok etti ve üç aracı daha ele geçirdi” ifadesine yer verildi.