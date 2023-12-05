https://sputniknews.com.tr/20231205/belgorod-bolgesinde-3-iha-dusuruldu-1078114123.html

Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA düşürüldü

Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA düşürüldü

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgodor Bölgesi’nde uçak tipi üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, olayda kimsenin etkilenmediği belirtildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T21:56+0300

2023-12-05T21:56+0300

2023-12-05T21:56+0300

ukrayna krizi

belgorod

iha

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram'dan, “Bölgemizin Belgorod ilçesinde hava savunma devriye girdi, 3 uçak tipi İHA düşürüldü. Ön belirlemelere göre etkilenen yok” paylaşımında bulundu.İHA parçalarının yere düşerken bir otomobile zarar verdiğini belirten Gladkov, arazi incelemelerinin devam ettiğini kaydetti.‘3 İHA daha ele geçirildi’Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA’nın düşürüldüğünü doğruladı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “5 Aralık saat 20.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Belgorod Bölgesi’nde 3 Ukrayna insansız hava aracını yok etti ve üç aracı daha ele geçirdi” ifadesine yer verildi.

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belgorod, iha, rusya, rusya savunma bakanlığı