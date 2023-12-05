https://sputniknews.com.tr/20231205/abd-28-rus-sirketine-yonelik-ihracat-kisitlamasi-getirdi-1078111739.html

ABD, 28 Rus şirketine yönelik ihracat kısıtlaması getirdi

ABD, 28 Rus şirketine yönelik ihracat kısıtlaması getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya’dan 28 şirketine yönelik ihracat kısıtlamasının getirildiğini duyurdu. Ayrıca Ermenistan, Belarus, Çin ve diğer ülkelerden bazı... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

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ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sanayi ve Güvenlik Bürosu ihracat düzenlemelerinde değişiklik getirdi” ifadesine yer verildi.İhracat kısıtlamaları listesine Rusya’dan 28, Kıbrıs’tan 4, Ermenistan’dan 3, Belçika’dan 3 şirket dahil edildi. Ayrıca Belarus, Çin, Almanya, Kazakistan, Hollanda ve BAE’den birer şirket de listede yer aldı.Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Belarus’tan 13 kişiye yaptırım getirildiğini açıkladı. Ayrıca Rusya ve Belarus’a uygulanan yaptırımlar bağlamında Belarus, Kıbrıs, Belçika ve Hollanda’dan 20 şirkete de yaptırım uygulandı.

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