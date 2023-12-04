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Venezüella halkından ihtilaflı Esequibo bölgesi için hükümete tam destek
Venezüella halkından ihtilaflı Esequibo bölgesi için hükümete tam destek
Venezüella halkı, dün düzenlenen Dayanışma Referandumu'nda yüzde 96 evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T08:47+0300
2023-12-04T09:01+0300
dünya
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venezüella
nicolas maduro
referandum
latin amerika
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Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, yaptığı basın toplantısında, kesin olmayan sonuçlara göre Dayanışma Referandumu'nda halkın yüzde 96 ‘evet’ oyu verdiğini belirtti.Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin referandumda, halkın 5 soruya ‘evet’ ya da ‘hayır’ şeklinde tercihte bulunduğunu kaydeden Amoroso, evet oranının yüzde 96 civarında olduğunu söyledi.Amoroso, yaklaşık 10 milyon 554 bin 320 kişinin sandığa gittiğini de açıkladı.Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halka açık mitingde yaptığı konuşmada, referanduma destek veren Venezüella halkını tebrik etti.Venezüella'da bugün herkesin kazandığını dile getiren Maduro, kaybeden tek kişinin Amerikan petrol şirketi ExxonMobil olduğunu belirtti.Maduro, ulusal birlik yolunda büyük bir adım attıklarını ve ülkesinin çıkarlarının korunması için ‘kararlı’ şekilde mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.Referandum da yaklaşık 55 bin güvenlik gücünün görev aldığı bilgisi paylaşıldı.Sandığa giden vatandaşlar şu soruları oylamıştı:Referandumun 5. sorusuyla Venezüella hükümetinin, Cenevre Anlaşması ve uluslararası hukuk uyarınca Esequibo bölgesini Venezüella topraklarına dahil etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Guyana'nın 30 Ekim'deki talebi üzerine verilen tedbir kararlarını açıklamıştı.Mahkeme, Guyana'nın idare ve kontrol ettiği ihtilaflı bölgede Venezuela'nın "Halihazırdaki durumu değiştirecek herhangi bir eylemde bulunmaktan" kaçınmasına hükmetmişti.Esequibo bölgesi uyuşmazlığıVenezüella ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.Ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştu.​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20231121/venezuella-devlet-baskani-maduro-arjantinde-neo-naziler-iktidara-geldi-1077614854.html
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venezuela, venezüella, nicolas maduro, referandum, latin amerika, abd

Venezüella halkından ihtilaflı Esequibo bölgesi için hükümete tam destek

08:47 04.12.2023 (güncellendi: 09:01 04.12.2023)
© AFP 2023 / PEDRO RANCES MATTEYVenezuela referandum Maduro kutlama zafer
Venezuela referandum Maduro kutlama zafer - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / PEDRO RANCES MATTEY
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Venezüella halkı, dün düzenlenen Dayanışma Referandumu'nda yüzde 96 evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete ‘tam’ destek verdi.
Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, yaptığı basın toplantısında, kesin olmayan sonuçlara göre Dayanışma Referandumu'nda halkın yüzde 96 ‘evet’ oyu verdiğini belirtti.
Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin referandumda, halkın 5 soruya ‘evet’ ya da ‘hayır’ şeklinde tercihte bulunduğunu kaydeden Amoroso, evet oranının yüzde 96 civarında olduğunu söyledi.
Amoroso, yaklaşık 10 milyon 554 bin 320 kişinin sandığa gittiğini de açıkladı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halka açık mitingde yaptığı konuşmada, referanduma destek veren Venezüella halkını tebrik etti.
Venezüella'da bugün herkesin kazandığını dile getiren Maduro, kaybeden tek kişinin Amerikan petrol şirketi ExxonMobil olduğunu belirtti.
Maduro, ulusal birlik yolunda büyük bir adım attıklarını ve ülkesinin çıkarlarının korunması için ‘kararlı’ şekilde mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
Referandum da yaklaşık 55 bin güvenlik gücünün görev aldığı bilgisi paylaşıldı.
Sandığa giden vatandaşlar şu soruları oylamıştı:
"1- Bizi Esequibo bölgesinden mahrum etmeye çalışan 1899 Paris tahkim kararının hileli bir şekilde dayattığı sınırı kesinlikle reddediyor musunuz?

2- Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesi nedeniyle 1966 Cenevre Anlaşması'nda, Venezüella ile Guyana için pratik ve tatmin edici çözüme ulaşacak tek geçerli yasal çözümü destekliyor musunuz?

3- Venezüella'nın, Esequibo üzerindeki toprak anlaşmazlığının çözümü için Uluslararası Adalet Divanının yargı yetkisini tanımadığı yönündeki tarihsel tutumuna katılıyor musunuz?

4- Guyana'nın uluslararası hukuku ihlal ederek tek taraflı deniz yetki alanını belirlemesine ülke olarak hukuk çerçevesinde karşı çıkıyor musunuz?
5- Esequibo eyaletinin kurulmasına ve bu bölgede yaşayanlar için gelecekte vatandaşlık ve kimlik kartı verilmesini içeren bir planın hayata geçirilmesini onaylıyor musunuz?"
Referandumun 5. sorusuyla Venezüella hükümetinin, Cenevre Anlaşması ve uluslararası hukuk uyarınca Esequibo bölgesini Venezüella topraklarına dahil etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Guyana'nın 30 Ekim'deki talebi üzerine verilen tedbir kararlarını açıklamıştı.
Mahkeme, Guyana'nın idare ve kontrol ettiği ihtilaflı bölgede Venezuela'nın "Halihazırdaki durumu değiştirecek herhangi bir eylemde bulunmaktan" kaçınmasına hükmetmişti.

Esequibo bölgesi uyuşmazlığı

Venezüella ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.
Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.
Ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştu.
​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.
Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.​​​​​​​
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