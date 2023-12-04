https://sputniknews.com.tr/20231204/venezuela-halkindan-ihtilafli-esequibo-bolgesi-icin-hukumete-tam-destek-1078044608.html

Venezüella halkından ihtilaflı Esequibo bölgesi için hükümete tam destek

Venezüella halkından ihtilaflı Esequibo bölgesi için hükümete tam destek

Venezüella halkı, dün düzenlenen Dayanışma Referandumu'nda yüzde 96 evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T08:47+0300

2023-12-04T08:47+0300

2023-12-04T09:01+0300

dünya

venezuela

venezüella

nicolas maduro

referandum

latin amerika

abd

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Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, yaptığı basın toplantısında, kesin olmayan sonuçlara göre Dayanışma Referandumu'nda halkın yüzde 96 ‘evet’ oyu verdiğini belirtti.Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin referandumda, halkın 5 soruya ‘evet’ ya da ‘hayır’ şeklinde tercihte bulunduğunu kaydeden Amoroso, evet oranının yüzde 96 civarında olduğunu söyledi.Amoroso, yaklaşık 10 milyon 554 bin 320 kişinin sandığa gittiğini de açıkladı.Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halka açık mitingde yaptığı konuşmada, referanduma destek veren Venezüella halkını tebrik etti.Venezüella'da bugün herkesin kazandığını dile getiren Maduro, kaybeden tek kişinin Amerikan petrol şirketi ExxonMobil olduğunu belirtti.Maduro, ulusal birlik yolunda büyük bir adım attıklarını ve ülkesinin çıkarlarının korunması için ‘kararlı’ şekilde mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.Referandum da yaklaşık 55 bin güvenlik gücünün görev aldığı bilgisi paylaşıldı.Sandığa giden vatandaşlar şu soruları oylamıştı:Referandumun 5. sorusuyla Venezüella hükümetinin, Cenevre Anlaşması ve uluslararası hukuk uyarınca Esequibo bölgesini Venezüella topraklarına dahil etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Guyana'nın 30 Ekim'deki talebi üzerine verilen tedbir kararlarını açıklamıştı.Mahkeme, Guyana'nın idare ve kontrol ettiği ihtilaflı bölgede Venezuela'nın "Halihazırdaki durumu değiştirecek herhangi bir eylemde bulunmaktan" kaçınmasına hükmetmişti.Esequibo bölgesi uyuşmazlığıVenezüella ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.Ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştu.​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20231121/venezuella-devlet-baskani-maduro-arjantinde-neo-naziler-iktidara-geldi-1077614854.html

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