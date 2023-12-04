https://sputniknews.com.tr/20231204/putin-batinin-kontrolundeki-insan-haklari-kurumlari-rusya-karsitligi-sergiliyor-1078073858.html

Putin: Batı’nın kontrolündeki insan hakları kurumları Rusya karşıtlığı sergiliyor

Putin: Batı’nın kontrolündeki insan hakları kurumları Rusya karşıtlığı sergiliyor

Uluslararası insan hakları sisteminin gerilemeye devam ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın kontrolündeki insan hakları kurumlarının... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T22:56+0300

2023-12-04T22:56+0300

2023-12-04T23:04+0300

vladimir putin

batı

dünya

rusya

birleşmiş milletler (bm)

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Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi üyeleriyle görüşmede konuşan Rusya lideri Putin, “10 Aralık günü, Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul etmesinin 75. yıldönümü. Ne yazık ki bu yıldönümünü, uluslararası insan haklarını sağlama ve ilerletme sisteminin bozulma sürecinin devam ettiği zor durumda kutluyoruz. Batı’nın kontrol ettiği kurumları siyasi önyargı, ikiyüzlülük ve açık seçicilik sergiliyor” ifadesini kullandı.“Sekiz yıldır onların Donbass’a yönelik açık ihlaller karşısında çaresizliğini ve duyarsızlığını sergiledik” diye kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Rusya’nın uluslararası kurumlardan çıkması, hakları göz ardı ettiği anlamına gelmiyor’“Biliyorsunuz ki, Rusya bazı uluslararası insan haklarını koruma örgütlerinden çıktı” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi’nin bu yönde somut adımlar attığını söyleyen Rus lider, “Kasım ayında, Konsey bünyesinde bu konuyla ilgili uluslararası bir konferans düzenlendi. Elbette bu yönde ısrarla çalışmaya devam etmek gerekiyor” diye sözlerine ekledi.

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vladimir putin, batı, rusya, birleşmiş milletler (bm)