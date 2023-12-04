https://sputniknews.com.tr/20231204/putin-batinin-kontrolundeki-insan-haklari-kurumlari-rusya-karsitligi-sergiliyor-1078073858.html
Putin: Batı’nın kontrolündeki insan hakları kurumları Rusya karşıtlığı sergiliyor
Putin: Batı’nın kontrolündeki insan hakları kurumları Rusya karşıtlığı sergiliyor
Uluslararası insan hakları sisteminin gerilemeye devam ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın kontrolündeki insan hakları kurumlarının... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T22:56+0300
2023-12-04T22:56+0300
2023-12-04T23:04+0300
vladimir putin
batı
dünya
rusya
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077907855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b932fc372210b62901c6ae454ed2c93.jpg
Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi üyeleriyle görüşmede konuşan Rusya lideri Putin, “10 Aralık günü, Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul etmesinin 75. yıldönümü. Ne yazık ki bu yıldönümünü, uluslararası insan haklarını sağlama ve ilerletme sisteminin bozulma sürecinin devam ettiği zor durumda kutluyoruz. Batı’nın kontrol ettiği kurumları siyasi önyargı, ikiyüzlülük ve açık seçicilik sergiliyor” ifadesini kullandı.“Sekiz yıldır onların Donbass’a yönelik açık ihlaller karşısında çaresizliğini ve duyarsızlığını sergiledik” diye kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Rusya’nın uluslararası kurumlardan çıkması, hakları göz ardı ettiği anlamına gelmiyor’“Biliyorsunuz ki, Rusya bazı uluslararası insan haklarını koruma örgütlerinden çıktı” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi’nin bu yönde somut adımlar attığını söyleyen Rus lider, “Kasım ayında, Konsey bünyesinde bu konuyla ilgili uluslararası bir konferans düzenlendi. Elbette bu yönde ısrarla çalışmaya devam etmek gerekiyor” diye sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/putin-rusya-turkiye-iliskileri-enerji-isbirligi-dahil-iyi-duzeyde-1078069094.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077907855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf2c2f1fccf6f01ceffa376b395c21da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, batı, rusya, birleşmiş milletler (bm)
vladimir putin, batı, rusya, birleşmiş milletler (bm)
Putin: Batı’nın kontrolündeki insan hakları kurumları Rusya karşıtlığı sergiliyor
22:56 04.12.2023 (güncellendi: 23:04 04.12.2023)
Uluslararası insan hakları sisteminin gerilemeye devam ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın kontrolündeki insan hakları kurumlarının Rusya’ya karşı önyargı ve düşmanlık sergilediğini belirtti.
Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi üyeleriyle görüşmede konuşan Rusya lideri Putin, “10 Aralık günü, Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul etmesinin 75. yıldönümü. Ne yazık ki bu yıldönümünü, uluslararası insan haklarını sağlama ve ilerletme sisteminin bozulma sürecinin devam ettiği zor durumda kutluyoruz. Batı’nın kontrol ettiği kurumları siyasi önyargı, ikiyüzlülük ve açık seçicilik sergiliyor” ifadesini kullandı.
“Sekiz yıldır onların Donbass’a yönelik açık ihlaller karşısında çaresizliğini ve duyarsızlığını sergiledik” diye kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu kurumlar sadece görmezden gelmiyor, hatta Rusofobiyi teşvik ediyor, bu utanç verici Rusofobi yarışında ilk sırada yer almaya acele eden ülkelere destek veriyorlar.”
'Rusya’nın uluslararası kurumlardan çıkması, hakları göz ardı ettiği anlamına gelmiyor’
“Biliyorsunuz ki, Rusya bazı uluslararası insan haklarını koruma örgütlerinden çıktı” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Lakin bu, beyannamedeki ilkelerden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Aksine ilgili tüm ülke ve ortaklarla işbirliği yapmaya ve herkes için etkin, adil, eşit insan haklarını sağlama sistemi için çözümler aramaya hazırız. Sivil kurumlar, esneklikleri nedeniyle bu alanda olası çözümleri hızlı arama görevine daha çok hazırlar.”
Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi’nin bu yönde somut adımlar attığını söyleyen Rus lider, “Kasım ayında, Konsey bünyesinde bu konuyla ilgili uluslararası bir konferans düzenlendi. Elbette bu yönde ısrarla çalışmaya devam etmek gerekiyor” diye sözlerine ekledi.