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https://sputniknews.com.tr/20231204/mahmutyazicioglu-cinayetine-iliskin-davada-mutalaa-aciklandi-18-yila-kadar-hapis-1078072942.html
Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı: 18 yıla kadar hapis
Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı: 18 yıla kadar hapis
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar Ali Yasak ve Kadir Yasak... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T21:41+0300
2023-12-04T21:42+0300
türkiye
şafak mahmutyazıcıoğlu
ece erken
cinayet
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Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da duruşmaya katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bakırköy'deki bir dairenin satışında oluşan para farkı nedeniyle müşteki Suphi Malgaz ile sanıklar Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan arasında husumet olduğunu açıkladı. Bir restoranda yapılan görüşmede Malgaz'ın arkadaşı olan maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın da bulunduğu ve burada anlaşma sağlandığı kaydedildi. Mütalaada, görüşme sonrasında sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tavırlarından dolayı kendilerini küçük düşürülmüş hissettikleri belirtildi. Mütalaada 27 Ocak 2022'de sanık Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu restoranda gördüğü ve diğer sanık Abdulkadir Kara'dan aldığı silahla olay yerine gittiği belirtildi. Burada sanık Kadir Yasak'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahla ateş ettiği kaydedildi. Mütalaada Ali Yasak ve Kadir Yasak’ın “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Cumhuriyet savcısı, Kadir Yasak hakkında ayrıca Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförü Murat Bilmez’i “silahla yaralama” suçundan 9 yıla kadar, “ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ise “haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, Abdulkadir Kara hakkında “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Gökhan Karakan’ın “yağmaya teşebbüs” suçundan 7,5 yıla kadar, Kerem Öztürk hakkında “yağmaya teşebbüse azmettirme” suçundan 7,5 yıla kadar, Batuhan Aldatmaz hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan” 5 yıla kadar, “suçluyu kayırma” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Diğer 9 sanığa “suçluyu kayırma” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Abdulkadir Kara, Uğur Can Bilge’nin “yağma” suçundan ayrı ayrı beraatlarını, diğer 3 sanığın ise tüm suçlardan beraatlarını talep etti. 'Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum'Duruşmada söz verilen sanık Kadir Yasak, "Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Baş fail olarak ne yaptığımı ben de biliyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ise, “Bir cenazemiz var, iki sene oldu defnedemedik. Ben sadece gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum” dedi. Mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/mahmutyazicioglunun-oldurulmesi-davasina-devam-edildi-ece-erken-davaya-katilma-talebinden-vazgecti-1072153070.html
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şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken, cinayet
şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken, cinayet

Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı: 18 yıla kadar hapis

21:41 04.12.2023 (güncellendi: 21:42 04.12.2023)
© AAŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AA
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar Ali Yasak ve Kadir Yasak hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca sanık Kadir Yasak’ın başka suçlardan da 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da duruşmaya katıldı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bakırköy'deki bir dairenin satışında oluşan para farkı nedeniyle müşteki Suphi Malgaz ile sanıklar Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan arasında husumet olduğunu açıkladı.
Bir restoranda yapılan görüşmede Malgaz'ın arkadaşı olan maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın da bulunduğu ve burada anlaşma sağlandığı kaydedildi. Mütalaada, görüşme sonrasında sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tavırlarından dolayı kendilerini küçük düşürülmüş hissettikleri belirtildi.
Mütalaada 27 Ocak 2022'de sanık Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu restoranda gördüğü ve diğer sanık Abdulkadir Kara'dan aldığı silahla olay yerine gittiği belirtildi. Burada sanık Kadir Yasak'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahla ateş ettiği kaydedildi.
Mütalaada Ali Yasak ve Kadir Yasak’ın “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Cumhuriyet savcısı, Kadir Yasak hakkında ayrıca Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförü Murat Bilmez’i “silahla yaralama” suçundan 9 yıla kadar, “ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ise “haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, Abdulkadir Kara hakkında “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanık Gökhan Karakan’ın “yağmaya teşebbüs” suçundan 7,5 yıla kadar, Kerem Öztürk hakkında “yağmaya teşebbüse azmettirme” suçundan 7,5 yıla kadar, Batuhan Aldatmaz hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan” 5 yıla kadar, “suçluyu kayırma” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Diğer 9 sanığa “suçluyu kayırma” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Abdulkadir Kara, Uğur Can Bilge’nin “yağma” suçundan ayrı ayrı beraatlarını, diğer 3 sanığın ise tüm suçlardan beraatlarını talep etti.

'Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum'

Duruşmada söz verilen sanık Kadir Yasak, "Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Baş fail olarak ne yaptığımı ben de biliyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ise, “Bir cenazemiz var, iki sene oldu defnedemedik. Ben sadece gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.
Mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.
Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi davasına devam edildi: Ece Erken davaya katılma talebinden vazgeçti
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