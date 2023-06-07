https://sputniknews.com.tr/20230607/mahmutyazicioglunun-oldurulmesi-davasina-devam-edildi-ece-erken-davaya-katilma-talebinden-vazgecti-1072153070.html

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi davasına devam edildi: Ece Erken davaya katılma talebinden vazgeçti

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi davasına devam edildi: Ece Erken davaya katılma talebinden vazgeçti

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Ece Erken’in davaya katılma talebinden... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T22:24+0300

2023-06-07T22:24+0300

2023-06-07T22:26+0300

türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

şafak mahmutyazıcıoğlu

ece erken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/06/1053521318_0:18:1120:648_1920x0_80_0_0_cb10e0e438d8f38d7bbcc32229065d38.jpg

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçen yıl Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada, 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.Duruşmada tanık olarak dinlenilen Rober Güler, olay gününden yaklaşık 2-2.5 ay önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Yeşilyurt'ta oturduklarını, eniştesi olan Suphi Malgaz'ın yanına geldiğini ve bir emlak satımından dolayı komisyondan bahsettiğini anlattı.Mekanda otururken Kadir Yasak'ın eniştesini arayarak Yeşilköy'e davet ettiğini aktaran tanık Güler, şunları söyledi:'Çözemediğimiz bir sır var'Söz verilen katılan Celal Mahmutyazıcıoğlu da meselenin arkasında daha büyük bir hikaye ararken böyle komik bir şey olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Şafak bana bahsetmedi ya da ciddiye almadı. Burada bir sır var, maskeli bir balo var. Kimseye bir şey dememiş. Durup dururken bu adam neden öldü. Çözemediğimiz bir sır var. Buradakiler biliyor. Olayın tanığı arkadaşı, eşi bilmiyor. Bir kendisi bir de buradakiler biliyor" diye konuştu.Cumhuriyet savcısı, 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.Söz verilen tutuklu sanık Kadir Yasak, "Bir sır yok. Olay en baştan anlattığım gibi, pişmanım. Ben de arkadaşlarım da karşı taraf da mağdurdur. Kimseyi mağdur etmek istemezdim" dedi.Sanık Ali Yasak, kendilerine sadece selam verdiği için cezaevinde olanların bulunduğunu, olayın yaralama kastıyla yaşandığını ancak üzücü bir şekilde sonuçlandığını savunarak, "Bizim gibi insanların para için cinayet işlemesi akla, mantığa uygun değildir. Para için cinayet işlenmez, biz ailemizden böyle gördük. Benim olay gecesi yemekte ödediğim para belli. Oradan da başka mekana gidecektim. Ben bahsi geçen paranın yarısını bir gecede harcayacaktım. Tahliyemi talep ediyorum, beraat edeceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin bulunmadığını, suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliyelerini istedi.Seren Serengil hakkında yeniden zorla getirilme kararı çıkartıldı Mahkeme, tanıklar Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma hakkında yeniden zorla getirilme kararı çıkarılmasına, gelmedikleri takdirde haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.'Davaya katılma talebimden vazgeçiyorum'Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'in 6 Haziran'da mahkemeye dilekçe sunduğu belirtildi. Erken dilekçesinde, şunları kaydetti:Ne olmuştu?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'deki bir restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtildi.İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl dokuzar aydan 12 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 9 kişinin de "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan beşer yıla, Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221107/mahmutyazicioglu-cinayet-davasinda-seren-serengil-hakkinda-zorla-getirilme-karari-verildi-1063169327.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu, şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken