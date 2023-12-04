https://sputniknews.com.tr/20231204/japonya-aciklarinda-dusen-abd-askeri-ucaginin-enkazina-ulasildi-1078054976.html
Japonya açıklarında düşen ABD askeri uçağının enkazına ulaşıldı
Japonya açıklarında düşen ABD askeri uçağının enkazına ulaşıldı
Japonya açıklarında geçen hafta düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait 'Osprey' tipi askeri uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T13:13+0300
2023-12-04T13:13+0300
2023-12-04T13:13+0300
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ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, 29 Kasım'da düşen Osprey askeri uçağının enkazını bulmak için dalış yapan ABD'li ve Japon ekibin çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Dalgıçların, eğitim uçuşunda Yakuşima Adası yakınlarında düşen uçağın enkazına ulaştığı belirtilen açıklamada, kazada ölen bir askerin cesedinin bulunduğu, kayıp 7 ceset için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan 'Osprey' tipi nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40'ta ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında radardan kaybolmuştu. ABD Hava Kuvvetleri, rutin eğitim görevindeyken yaşanan kazanın nedeninin araştırıldığını açıklamıştı. Uçakta bulunan 8 ABD askerinin öldüğü duyurulmuş ancak cesetlerine ulaşılamamıştı.Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/abdye-ait-askeri-ucak-japonya-yakinlarinda-dustu-1077903053.html
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abd, hava kuvvetleri, abd hava kuvvetleri, japonya, japon, japon denizi
abd, hava kuvvetleri, abd hava kuvvetleri, japonya, japon, japon denizi
Japonya açıklarında düşen ABD askeri uçağının enkazına ulaşıldı
Japonya açıklarında geçen hafta düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait 'Osprey' tipi askeri uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.
ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, 29 Kasım'da düşen Osprey askeri uçağının enkazını bulmak için dalış yapan ABD'li ve Japon ekibin çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Dalgıçların, eğitim uçuşunda Yakuşima Adası yakınlarında düşen uçağın enkazına ulaştığı belirtilen açıklamada, kazada ölen bir askerin cesedinin bulunduğu, kayıp 7 ceset için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan 'Osprey' tipi nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40'ta ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında radardan kaybolmuştu. ABD Hava Kuvvetleri, rutin eğitim görevindeyken yaşanan kazanın nedeninin araştırıldığını açıklamıştı. Uçakta bulunan 8 ABD askerinin öldüğü duyurulmuş ancak cesetlerine ulaşılamamıştı.
Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.