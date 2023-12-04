https://sputniknews.com.tr/20231204/hindistanda-modinin-partisi-yerel-secimleri-bircok-yerde-kazandi--1078050470.html

Hindistan'da Modi'nin partisi yerel seçimleri birçok yerde kazandı

Hindistan'da Modi'nin partisi yerel seçimleri birçok yerde kazandı

Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi (HHP) üç bölgesel seçimde kazanıp ikisinde muhalefeti tamamen saf dışı bıraktı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T11:40+0300

2023-12-04T11:40+0300

2023-12-04T11:40+0300

dünya

hindistan

hindistan halk partisi (bjp)

hindistan başbakanı narendra modi

kongre partisi (hindistan)

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Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi HHP, 5 büyük eyaletten en büyük 3 eyaleti farkla kazandığını bildirdi. HHP, Hindistan'ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinde iktidarı elinde tutarken, Hindistan'ın ana muhalefet partisi Rajasthan ve Chhattisgarh olmak üzere diğer iki merkez eyalette saf dışı bıraktı. Muhalefet partisi 'Kongre' ise 2014'ten bu yana bölgesel parti Bharat Rashtra Samithi (BRS) tarafından yönetilen Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinden galip çıktı. Oy pusulaları dört eyalette de 3 Aralık'ta sayılırken, geçen ay sandık başına giden beşinci eyalet Mizoram'da, çoğunluğu Hıristiyan olan bir eyalet olması nedeniyle Pazar günü oy sayımından kaçınmak için bir gün ertelendiği açıklandı. Başbakan Modi, yaptığı açıklamada, yerel seçim sonuçlarının hükümet tarafından desteklenen 'kendi kendine yeten Hindistan' ve 'herkes için kalkınma' politikalarının devamını işaret ettiğini söyledi. Seçim galibiyeti ardından Modi, gelecek yıl yapılacak Hindistan Genel Seçimleri'ne de atıf yaparak, aday olacağı yönünde mesaj gönderdi.

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hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, kongre partisi (hindistan)