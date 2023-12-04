https://sputniknews.com.tr/20231204/hindistanda-modinin-partisi-yerel-secimleri-bircok-yerde-kazandi--1078050470.html
Hindistan'da Modi'nin partisi yerel seçimleri birçok yerde kazandı
Hindistan'da Modi'nin partisi yerel seçimleri birçok yerde kazandı
Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi (HHP) üç bölgesel seçimde kazanıp ikisinde muhalefeti tamamen saf dışı bıraktı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T11:40+0300
2023-12-04T11:40+0300
2023-12-04T11:40+0300
dünya
hindistan
hindistan halk partisi (bjp)
hindistan başbakanı narendra modi
kongre partisi (hindistan)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072770304_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_60becfc43b3277425f2a99358a352a4f.jpg
Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi HHP, 5 büyük eyaletten en büyük 3 eyaleti farkla kazandığını bildirdi. HHP, Hindistan'ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinde iktidarı elinde tutarken, Hindistan'ın ana muhalefet partisi Rajasthan ve Chhattisgarh olmak üzere diğer iki merkez eyalette saf dışı bıraktı. Muhalefet partisi 'Kongre' ise 2014'ten bu yana bölgesel parti Bharat Rashtra Samithi (BRS) tarafından yönetilen Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinden galip çıktı. Oy pusulaları dört eyalette de 3 Aralık'ta sayılırken, geçen ay sandık başına giden beşinci eyalet Mizoram'da, çoğunluğu Hıristiyan olan bir eyalet olması nedeniyle Pazar günü oy sayımından kaçınmak için bir gün ertelendiği açıklandı. Başbakan Modi, yaptığı açıklamada, yerel seçim sonuçlarının hükümet tarafından desteklenen 'kendi kendine yeten Hindistan' ve 'herkes için kalkınma' politikalarının devamını işaret ettiğini söyledi. Seçim galibiyeti ardından Modi, gelecek yıl yapılacak Hindistan Genel Seçimleri'ne de atıf yaparak, aday olacağı yönünde mesaj gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/guney-kore-casus-uzay-roketinin-test-ucusunun-basariyla-gerceklestirildigini-acikladi-1078049039.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072770304_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_fabb1a36c6653e3d6bcb2394eccabd97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, kongre partisi (hindistan)
hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, kongre partisi (hindistan)
Hindistan'da Modi'nin partisi yerel seçimleri birçok yerde kazandı
Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi (HHP) üç bölgesel seçimde kazanıp ikisinde muhalefeti tamamen saf dışı bıraktı.
Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi HHP, 5 büyük eyaletten en büyük 3 eyaleti farkla kazandığını bildirdi. HHP, Hindistan'ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinde iktidarı elinde tutarken, Hindistan'ın ana muhalefet partisi Rajasthan ve Chhattisgarh olmak üzere diğer iki merkez eyalette saf dışı bıraktı. Muhalefet partisi 'Kongre' ise 2014'ten bu yana bölgesel parti Bharat Rashtra Samithi (BRS) tarafından yönetilen Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinden galip çıktı.
Oy pusulaları dört eyalette de 3 Aralık'ta sayılırken, geçen ay sandık başına giden beşinci eyalet Mizoram'da, çoğunluğu Hıristiyan olan bir eyalet olması nedeniyle Pazar günü oy sayımından kaçınmak için bir gün ertelendiği açıklandı.
Başbakan Modi, yaptığı açıklamada, yerel seçim sonuçlarının hükümet tarafından desteklenen 'kendi kendine yeten Hindistan' ve 'herkes için kalkınma' politikalarının devamını işaret ettiğini söyledi. Seçim galibiyeti ardından Modi, gelecek yıl yapılacak Hindistan Genel Seçimleri'ne de atıf yaparak, aday olacağı yönünde mesaj gönderdi.