Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. (
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu bildirerek, "Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, söz konusu oranın eylül ayında yüzde 5,28, ekim ayında yüzde 3,72 ve kasım ayında yüzde 1,96 olduğuna işaret etti.
Şimşek, bu oranların, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini belirterek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon, hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.
Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 4, 2023
C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:
Eylül %5,28
Ekim %3,72
Kasım %1,96
Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor.
Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle…