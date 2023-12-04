https://sputniknews.com.tr/20231204/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-cekirdek-enflasyondaki-dusus-cesaret-verici-1078057764.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu bildirerek, "Enflasyonla mücadele süreç... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T14:39+0300

2023-12-04T14:39+0300

2023-12-04T14:39+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

enflasyon

türkiye

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı."Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, söz konusu oranın eylül ayında yüzde 5,28, ekim ayında yüzde 3,72 ve kasım ayında yüzde 1,96 olduğuna işaret etti.Şimşek, bu oranların, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini belirterek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon, hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231204/enflasyon-rakamlari-aciklandi-1078046471.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, türkiye