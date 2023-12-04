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Dilan Polat ile ilgili yeni iddia: Yardımcısı Şule akrabalarını eve yerleştirdi
Dilan Polat ile ilgili yeni iddia: Yardımcısı Şule akrabalarını eve yerleştirdi
Dilan Polat'ın bakıcısı Şule'nin Polat ailesinin evine akrabalarını yerleştirdiği iddia edildi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
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dilan polat
engin polat
yardımcı
hapis
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Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci sürüyo.rDilan Polat'ın çalışanlarından 'Şule' hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.Özbekistan uyruklu Şule'nin, Polat ailesi hapse girdikten sonra Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırıp Polat ailesinin villasına yerleştirdiği öne sürüldü.Bir kadının Dilan Polat'ın villasında çektiği video üzerine iddialar sosyal medyada da gündem oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231201/dilan-polat-cezaevinde-yasadiklarini-ilk-kez-anlatti-buranin-iki-ozelligi-var-1077976466.html
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dilan polat yardımcısı şule,dilan polat yardımcısı şule kim,şule dilan polatın evi,şule villa iddia,şule villa akrabalar
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Dilan Polat ile ilgili yeni iddia: Yardımcısı Şule akrabalarını eve yerleştirdi

12:46 04.12.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW066351dilan polat
dilan polat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW066351
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Dilan Polat'ın bakıcısı Şule'nin Polat ailesinin evine akrabalarını yerleştirdiği iddia edildi.
Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci sürüyo.r
Dilan Polat'ın çalışanlarından 'Şule' hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.
Özbekistan uyruklu Şule'nin, Polat ailesi hapse girdikten sonra Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırıp Polat ailesinin villasına yerleştirdiği öne sürüldü.
Bir kadının Dilan Polat'ın villasında çektiği video üzerine iddialar sosyal medyada da gündem oldu.
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: 'Buranın iki özelliği var'
1 Aralık, 07:33
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