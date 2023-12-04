https://sputniknews.com.tr/20231204/dilan-polat-ile-ilgili-yeni-iddia-yardimcisi-sule-akrabalarini-eve-yerlestirdi-1078053910.html

Dilan Polat ile ilgili yeni iddia: Yardımcısı Şule akrabalarını eve yerleştirdi

Dilan Polat ile ilgili yeni iddia: Yardımcısı Şule akrabalarını eve yerleştirdi

Dilan Polat'ın bakıcısı Şule'nin Polat ailesinin evine akrabalarını yerleştirdiği iddia edildi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T12:46+0300

2023-12-04T12:46+0300

2023-12-04T12:46+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

yardımcı

hapis

kara para aklama

villa

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Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci sürüyo.rDilan Polat'ın çalışanlarından 'Şule' hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.Özbekistan uyruklu Şule'nin, Polat ailesi hapse girdikten sonra Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırıp Polat ailesinin villasına yerleştirdiği öne sürüldü.Bir kadının Dilan Polat'ın villasında çektiği video üzerine iddialar sosyal medyada da gündem oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231201/dilan-polat-cezaevinde-yasadiklarini-ilk-kez-anlatti-buranin-iki-ozelligi-var-1077976466.html

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