https://sputniknews.com.tr/20231204/dilan-polat-ile-ilgili-yeni-iddia-yardimcisi-sule-akrabalarini-eve-yerlestirdi-1078053910.html
Dilan Polat ile ilgili yeni iddia: Yardımcısı Şule akrabalarını eve yerleştirdi
Dilan Polat ile ilgili yeni iddia: Yardımcısı Şule akrabalarını eve yerleştirdi
Dilan Polat'ın bakıcısı Şule'nin Polat ailesinin evine akrabalarını yerleştirdiği iddia edildi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T12:46+0300
2023-12-04T12:46+0300
2023-12-04T12:46+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
yardımcı
hapis
kara para aklama
villa
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Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci sürüyo.rDilan Polat'ın çalışanlarından 'Şule' hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.Özbekistan uyruklu Şule'nin, Polat ailesi hapse girdikten sonra Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırıp Polat ailesinin villasına yerleştirdiği öne sürüldü.Bir kadının Dilan Polat'ın villasında çektiği video üzerine iddialar sosyal medyada da gündem oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231201/dilan-polat-cezaevinde-yasadiklarini-ilk-kez-anlatti-buranin-iki-ozelligi-var-1077976466.html
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dilan polat yardımcısı şule,dilan polat yardımcısı şule kim,şule dilan polatın evi,şule villa iddia,şule villa akrabalar
dilan polat yardımcısı şule,dilan polat yardımcısı şule kim,şule dilan polatın evi,şule villa iddia,şule villa akrabalar
Dilan Polat ile ilgili yeni iddia: Yardımcısı Şule akrabalarını eve yerleştirdi
Dilan Polat'ın bakıcısı Şule'nin Polat ailesinin evine akrabalarını yerleştirdiği iddia edildi.
Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci sürüyo.r
Dilan Polat'ın çalışanlarından 'Şule' hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.
Özbekistan uyruklu Şule'nin, Polat ailesi hapse girdikten sonra Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırıp Polat ailesinin villasına yerleştirdiği öne sürüldü.
Bir kadının Dilan Polat'ın villasında çektiği video üzerine iddialar sosyal medyada da gündem oldu.