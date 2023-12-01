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Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: 'Buranın iki özelliği var'
Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: 'Buranın iki özelliği var'
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine giren sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinden ilk kez röportaj verdi. Polat, "Buranın iki özelliği... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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engin polat
kara para aklama
dolandırıcılık
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi. Odatv’den Oğuz Ok’a konuşan Polat, hakkındaki iddialara yanıt verdi, cezaevi günlerini anlattı.Polat’a sorulan sorular ve Polat’ın avukatı aracılığıyla ilettiği yanıtlar şu şekilde:'Devlete ne borcumuz varsa ödeyeceğiz''Sorumsuzluklarımız oldu''Kimseyle hır gürümüz yok''Çok sıkıştığım zamanlar oluyor''Cezaevinin iki özelliği var'
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Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: 'Buranın iki özelliği var'

07:33 01.12.2023
© AA / Bünyamin ÇelikDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AA / Bünyamin Çelik
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine giren sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinden ilk kez röportaj verdi. Polat, "Buranın iki özelliği var. Biri insan inanılmaz sigara içiyor bir de ibadet meselesi ile ilgili düşünme meselesi oluyor" dedi.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi. Odatv’den Oğuz Ok’a konuşan Polat, hakkındaki iddialara yanıt verdi, cezaevi günlerini anlattı.
Polat’a sorulan sorular ve Polat’ın avukatı aracılığıyla ilettiği yanıtlar şu şekilde:

'Devlete ne borcumuz varsa ödeyeceğiz'

"Ben davanın nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmiyorum ama avukatım soruşturmanın normal gittiğini, vergiyle ilgili sorunlarımız olduğunu söylüyor. Davanın nasıl gittiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz."

'Sorumsuzluklarımız oldu'

"Gençlikten, bir anda imkan sahibi olmaktan kaynaklanan sorumsuzluklarımız oldu bundan dolayı zaten üzüntülerimizi ve pişmanlıklarımızı dile getiriyoruz. Buradan daha basiretli, daha temkinli ve daha faydalı işler yaparak çıkacağız, öyle dua ediyorum."

'Kimseyle hır gürümüz yok'

"İnanın Oğuz Bey, burada insan bir başkasıyla değil, kendi kendisiyle bir kavga içinde oluyor. Doğru ile eğriyi ayırma hususunda yeterli zaman oluyor. Çocuklarım için endişelenmenin dışında hep düşünmek, mukayese etmek ve bunları not almakla zaman geçiyor. Kimseyle bir hır gürümüz yoktur."

'Çok sıkıştığım zamanlar oluyor'

"İntihar gibi bir kararlılık halinde olmuyor insan ama çok sıkıştığım zamanlar oluyor. Çok sevdiğim biriyle telefon görüşmesi yaparken veya bir dostum avukat abilerim gelince onlardan ayrıldıktan sonra kısa sürede toparlanamıyor Hüseyin (Kaya) Abi, sanki avukat gibi değil de iç güzellik uzmanı gibi davranıyor bize. Bazen de sert konuşuyor ama bundan sonra iç güzellik merkezi açacağız gibi espri yapıyor öyle savrulup gidiyoruz…"

'Cezaevinin iki özelliği var'

"Burada günler zor geçiyor. Zaman zaman çok sakin oluyorum, zaman zaman yoğunlaşıp ağlıyorum. Vaktimin bir kısmını kendimi anlamakla, tanımakla geçiyor. Gözyaşlarımın bir kısmı özlemden kaynaklanıyor. Buranın iki özelliği var: biri insan inanılmaz sigara içiyor bir de ibadet meselesi ile düşünme meselesi oluyor."
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi? - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi?
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