https://sputniknews.com.tr/20231204/aralik-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu--1078056509.html

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T13:48+0300

2023-12-04T13:48+0300

2023-12-04T13:48+0300

ekonomi

kira

kira bedeli

kiralama

tüfe

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

enflasyon

hiper enflasyon

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Aralık ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte aralık ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, aralık ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?Kirada yüzde 25 sınırıAdalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.İş yerleri kirası nasıl artıyor?İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 54,26 olarak belirlenmişti. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 54,26 olarak uygulamıştı.Aralık ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu.Aralık ayı kira artış oranı hesaplamaMevcut Kira Bedeli: 10 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 2500 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

https://sputniknews.com.tr/20231204/enflasyon-rakamlari-aciklandi-1078046471.html

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