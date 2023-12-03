https://sputniknews.com.tr/20231203/ukrayna-hayatini-kaybeden-henry-kissingeri-olum-listesinden-cikardi-1078034849.html
Ukrayna, hayatını kaybeden Henry Kissinger'ı 'ölüm listesinden' çıkardı
Ukrayna, hayatını kaybeden Henry Kissinger'ı 'ölüm listesinden' çıkardı
Çarşamba günü hayatını kaybeden ABD'li diplomat, Kiev karşıtı söylemleri yaydığı iddiasıyla 'ölüm listesi olarak anılan Peacemaker' veri tabanına eklenmişti. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T17:06+0300
2023-12-03T17:06+0300
2023-12-03T17:06+0300
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ölüm listesi
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Ukrayna'nın sözde 'devlet düşmanlarına' karşı oluşturduğu, 'ölüm listesi' olarak da anılan Peacemaker veri tabanında çarşamba günü hayatını kaybeden ABD'li kıdemli diplomat Henry Kissinger da yer alıyordu. Kissinger, Mayıs ayında Donbas ve Luhanks bölgesinin yanı sıra diğer bölgelerin Ukrayna'dan ayrılmasını savunmuştu, sonrasında ise Peacemaker tarafından 'propaganda' suçuyla listeye alınmıştı. 2014 yılında kurulan çevrimiçi site, kendisini 'Ukrayna'nın ulusal güvenliğine karşı işlenen suçları araştırmak kurulan hükümet dışı bir merkez' olarak tanıtıyor. Yıllar içinde birçok politikacı, gazeteci 'ölüm listesine' eklendi ve birçok kişinin yasadışı olarak kişisel verileri sızdırıldı. Geçen yıl Kissinger, çatışmayı durdurmak amacıyla Ukrayna'nın Kırım üzerindeki toprak iddialarından vazgeçmesini ve Moskova tarafından Rus bölgeleri olarak kabul edilen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine özerklik verilmesini önermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231203/stoltenberg-ukraynadan-gelecek-kotu-haberlere-hazirolmaliyiz-1078029509.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, henry kissinger, abd, rusya, ölüm listesi
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, henry kissinger, abd, rusya, ölüm listesi
Ukrayna, hayatını kaybeden Henry Kissinger'ı 'ölüm listesinden' çıkardı
Çarşamba günü hayatını kaybeden ABD'li diplomat, Kiev karşıtı söylemleri yaydığı iddiasıyla 'ölüm listesi olarak anılan Peacemaker' veri tabanına eklenmişti.
Ukrayna'nın sözde 'devlet düşmanlarına' karşı oluşturduğu, 'ölüm listesi' olarak da anılan Peacemaker veri tabanında çarşamba günü hayatını kaybeden ABD'li kıdemli diplomat Henry Kissinger da yer alıyordu. Kissinger, Mayıs ayında Donbas ve Luhanks bölgesinin yanı sıra diğer bölgelerin Ukrayna'dan ayrılmasını savunmuştu, sonrasında ise Peacemaker tarafından 'propaganda' suçuyla listeye alınmıştı.
2014 yılında kurulan çevrimiçi site, kendisini 'Ukrayna'nın ulusal güvenliğine karşı işlenen suçları araştırmak kurulan hükümet dışı bir merkez' olarak tanıtıyor. Yıllar içinde birçok politikacı, gazeteci 'ölüm listesine' eklendi ve birçok kişinin yasadışı olarak kişisel verileri sızdırıldı.
Geçen yıl Kissinger, çatışmayı durdurmak amacıyla Ukrayna'nın Kırım üzerindeki toprak iddialarından vazgeçmesini ve Moskova tarafından Rus bölgeleri olarak kabul edilen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine özerklik verilmesini önermişti.